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    Госдеп США готов исполнить иммиграционный указ Трампа через три дня

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (280)

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    Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.
    Самолет и флаг США
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    КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Госдепартамент США намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США, говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

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    "Соединенные Штаты, согласно распоряжению Верховного суда и в соответствии с президентским указом, выпущенным 14 июня 2017, обязуются начать его внедрение спустя 72 часа после поступления (в распоряжение ведомства)", — отмечается в заявлении.

    Госдепартамент также обязался предоставить подробную информацию о внедрении указа после консультации с министерствами юстиции и внутренней безопасности".

    Ведомство обязалось предоставлять информацию партнёрам в сфере туризма и работы с беженцами.

    На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

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    Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

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