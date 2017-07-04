Фотоитоги 4 июля: День независимости США, пикет "Нацкорпуса" под посольством Италии

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа — Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов.

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Посольство США в Киеве во вторник провело мероприятия в честь Дня независимости США.

Члены партии "Национальный корпус" требовали под стенами посольства Италии в Киеве освобождения задержанного в Болонье украинского военнослужащего Виталия Маркива.