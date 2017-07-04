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    Фотоленты

    Фотоитоги 4 июля: День независимости США, пикет "Нацкорпуса" под посольством Италии

    (обновлено: )27
    День независимости США в Киеве
    Акция зоозащитной организации PETA
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    В Новом Буге обрушились три этажа школы
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    Активисты организации ATTAC
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по развитию Труханова острова, в Киеве, 4 июля 2017 г.
    День независимости США в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Акция зоозащитной организации PETA
    Акция зоозащитной организации PETA
    REUTERS Axel Schmidt
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Выставка разработок ГК Укроборонпром во дворе ВРУ
    facebook.com/ukroboronprom
    В Новом Буге обрушились три этажа школы
    facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    "Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами
    azov.press
    Активисты организации ATTAC
    Активисты организации ATTAC
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по развитию Труханова острова, в Киеве, 4 июля 2017 г.
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по развитию Труханова острова, в Киеве, 4 июля 2017 г.
    Скакодуб Андрей / POOL / УНИАН

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    День независимости США отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа — Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов.

    Смотрите также: День независимости США в Киеве

    Посольство США в Киеве во вторник провело мероприятия в честь Дня независимости США.

    Члены партии "Национальный корпус" требовали под стенами посольства Италии в Киеве освобождения задержанного в Болонье украинского военнослужащего Виталия Маркива.

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