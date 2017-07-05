Золотарев: Гройсман поехал вешать лапшу на уши британцам

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с трехдневным визитом посетит Великобританию, где проведет первую встречу с британским коллегой Терезой Мэй и примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

Премьер намерен принять участие в пленарном заседании конференции по вопросам реформ в Украине. По его словам, в ходе конференции будут обсуждаться статус проводимых в стране реформ и необходимые направления международной поддержки Украины.

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"Это очень важное мероприятие. Мы подошли к конференции с четким пониманием изменений — как они будут происходить. Мы растем, становимся инвестиционно привлекательной страной. Это очень хороший сигнал. Мы рассчитываем, что наши международные партнеры и дальше нас будут поддерживать в том, чтобы мы дальше быстро и эффективно проводили изменения в интересах украинских граждан", — сообщил Гройсман накануне визита.

Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что премьер-министр вряд ли выйдет к украинцам, чтобы обсудить с ними насущные проблемы, поэтому он предпочел обсуждать украинские реформы в Великобритании.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев

"Мнение господина Гроймана и людей о реформах кардинально расходятся, и разговор для премьера наверняка будет тяжелым. Поэтому он едет туда, где ему комфортно, где можно вешать лапшу легковерным европейцам об эпохальных шагах украинских реформ. Хотя, по большому счету, то, что делает Гройсман, реформами назвать нельзя", — сказал Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Например, пенсионная реформа, по словам политолога, таковой не является, поскольку заключается лишь в попытке "обрезать" количество пенсионеров, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда, который фактически финансируется из бюджета, и отсрочить крах пенсионной системы.

"Равно как и медицинская реформа реформой не является. Это сокращение издержек государства на финансирование медицины. Деньги будут бегать за пациентом, как говорит заслужившая уже титул "доктор Смерть" министерша с медсестринским образованием госпожа Супрун. Но они его никогда не догонят", — пояснил Золотарев.

Кроме того, пояснил политолог, земельная реформа ставит перед собой целью распродать единственный оставшийся у государства ресурс — землю, и по сути легализовать уже имеющихся теневых собственников земли.

"Реформа же образования сведется к тому, чтобы приговорить украинских школьников в 12-ти годам патриотического воспитания. Так что, никакие это не реформы", — сказал Золотарев.

Выбор же страны для визита премьера обусловлен тем, что Великобритания является одной из стран, которые лояльно относятся к украинской власти, считает политолог.

"Кроме того, несмотря на Брекзит, Великобритания — политически и экономически весомая страна", — отметил Золотарев.