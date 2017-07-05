Обнищание крепчает. Когда еда становится роскошью

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Стоп, цена!

Вслед за рекордным подорожанием овощей в начале июня в Украине выросли цены на мясо и масло, на очереди — молочка. Из-за подорожания сырья растут цены и на колбасы. Мясо и колбасы становятся деликатесом для украинцев, которые все чаще переходят на дешевые соевые сосиски и сардельки.

Мясо дорожает уже несколько месяцев. По данным Госстата, на конец июня свинина подорожала на 2,6 грн, тушка куриная — на 1,2 грн, говядина — на 1,1 грн, сало — на 60 коп.

"На сегодня средняя цена свинины по Украине составляет 97,1 грн за килограмм, куриной тушки — 45,5 грн, говядины — 104,3 грн, а сала — 44,8 грн. за килограмм", — пишет у себя в Facebook гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом еще на начало июня средняя цена свинины по Украине составляла почти 94,5 грн/кг, а говядины — 103,2 грн/кг.

После непродолжительного затишья на 1,5 гривны подорожало и сливочное масло (в среднем 141,1 грн).

Колбасы становятся деликатесом

Вслед за ростом цен на мясо дорожают и колбасы, которые становятся изысканным деликатесом для украинцев.

"Например, колбаса вареная высшего сорта, по состоянию на 20 июня, продавалась, согласно официальным данным, в среднем по 66,5 грн./кг, против 57 грн./кг год назад. То есть, на 16% дороже", — рассказал UBR.ua эксперт по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Евгений Дворник.

К началу лета "Докторская" подорожала почти на 17%, а "Любительская" — более чем на четверть. Что касается копченых колбас, то прирост цен на "Московскую" высшего сорта составил 10-12%, а "Салями" — на 11,5-20%.

Среди главных причин подорожания Дворник называет повышение цен на сырье. Как сообщают в Ассоциации животноводов Украины, средняя розничная цена килограмма говядины в конце июня составляла 103,15 грн, что на 1,5% больше, чем в начале месяца. При этом в Киеве кило говядины продают в среднем по 121,88 грн. За два последних месяца, по данным Госстата, этот вид мяса подорожал уже на 5%.

Больше всего выросли цены на свинину, которая только за последний месяц прибавила в цене 15-20% и почти сравнялась в цене с говядиной. Наименьшими темпами дорожает курятина — на 1-2% в месяц.

Неутешительные прогнозы

Эксперты называют причиной роста цен несколько факторов. Среди них: массовое вымерзание овощей и фруктов из-за весенних заморозков, отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, подорожания топлива, минудобрений и средств защиты растений, отмена госрегулирования цен на социально важные виды продуктов. Что касается последнего фактора, то он имеет скорее психологический эффект на производителей и торговые сети, которые теперь не боятся поднимать цены.

В то же время дальнейшие прогнозы весьма неутешительные — цены на мясо будут расти и дальше: говядина — на 1-2 грн./кг, а свинина — на 3-4 грн. Вскоре подтянется и курятина, так как на нее будет переориентироваться обедневшее население.

"Соответственно, колбаса до конца лета подорожает еще на 5-7%", — прогнозирует Дворник.

Также эксперты считают, что в дальнейшем продолжится снижение спроса на сырокопченые и сыровяленые колбасы. Украинцы все чаще отказываются от колбас высшего сорта в пользу дешевых вареных колбас и сосисок.

Будет дорожать и молочка. При этом эксперты предупреждают, что из-за отсутствия контроля розница переполнена фальсификатом. Как рассказала президент Союза молочных предприятий Украины Лидия Карпенко, в хозяйствах молоко вырастет в цене до 8-9 грн, а в магазине — на 25%.

Но есть и положительные тенденции. После существенного подорожания овощей в начале июня, под конец месяца картофель подешевел на 2,2 грн, лук — на 2,2 грн, свекла — на 1,8 грн и морковь — на 1,8 грн. Однако капуста, наоборот, прибавила в цене за последние десять дней 40 коп.

Как сообщают в Ассоциации поставщиков торговых сетей, теперь средняя цена картофеля составляет 10 грн за килограмм, лука — 11,1 грн, свеклы — 9,1 грн, моркови — 14,3 грн, а капусты — 16,9 грн за килограмм.

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Продолжают падать в цене и куриные яйца — на 80 коп. (в среднем 11,9 грн за десяток), гречневая крупа — на 60 коп. (25 грн/кг), подсолнечное масло — на 50 коп. (32,7 грн/л).

По материалам из открытых источников интернет