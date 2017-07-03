Эксперт: украинцы проедают все свои сбережения

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная служба статистики сообщает, что сбережения украинцев в январе-марте 2017 года сократились на 44,253 млрд грн. По данным Госстата, доходы населения Украины за первый квартал составили 501,1 млрд грн, расходы — 545,4 млрд грн.

Согласно сообщению, номинальные доходы населения за первые три месяца года выросли на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, увеличился на 16,6%. Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале возросли на 2,4%. Расходы населения за этот период выросли на 22,3%.

"Наконец-то Госстат признал очевидные всем вещи: украинцам не хватает зарплаты, пенсии и социальной помощи, чтобы жить, и они вынуждены проедать сбережения. Если разница между где-то найденными Госстатом доходами и бог знает каким образом рассчитанным расходами составляет почти 9%, это означает, что украинцы эту разницу вытащили не из текущих доходов, а из-под подушки, из-под матраса или из банковской системы", - сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Тарифное безумие

По словам эксперта, украинцы сейчас проедают ту "подушку безопасности", которая была накоплена ранее.

"И продолжаться это будет до тех пор, пока не доедят всю "подушку" и либо сдохнут, либо станут больше зарабатывать, либо организуют очередную революцию — других вариантов нет. На то, что украинцы станут зарабатывать больше, нет ни малейших шансов, потому что для этого нужны соответствующие условия — не больше работать, а именно изменить условия, поскольку для заработка личных усилий не хватает: если рынок падает — увы и ах! — вы больше не заработаете. Для того, чтобы что-то заработать нужно продать свои услуги и соответственно, продать товары, которые вы делаете, но все равно все начинается с продажи рабочей силы, которая возможна только тогда, когда кто-то покупает товары и услуги. А если денег нет у всех, если люди уже проедают запасы, это означает, что они не увеличивают свои расходы, а стараются потреблять как можно меньше, им денег не хватает, следовательно, развитие экономики не идет. А раз так, то шансов больше зарабатывать очень мало", — пояснил Гаврилечко.

По его словам, существует и альтернативный вариант развития событий.

"Часть тех, кто не пойдет ни на кладбище, и не отправится делать революцию, выедут в другие страны. Недавно польский Сейм принял очень интересное решение, которое позволяет украинцам, путешествующим в рамках проекта по упрощению пересечения границы, работать в Польше. Теперь вместо миллиона, в Польше будет парочка миллионов трудоустроенных украинцев. Украина обезлюдеет. А как иначе? Либо что-то менять внутри страны, либо дохнуть, либо сваливать", — считает Гаврилечко.

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При этом эксперт не исключил, что, поскольку точные размеры "подушки безопасности" не известны, украинцы через два года во время выборов проголосуют таким образом, что руководство страны, экономическая политика которого лишила народ возможности делать сбережения, будет отстранено от власти.