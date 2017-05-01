Демилитаризация как спасение экономики и бегство от нищеты

Дмитрий Дзыговбродский – для РИА Новости Украина

С 1 мая прожиточный минимум для нетрудоспособных (минимальная пенсия) составит в Украине 1 312 гривен. Это в месяц. Объективно говоря, большая часть населения живет за гранью нищеты. Можно в СМИ рассказывать про блистательные перспективы экономики Украины, но правду жизни не спрячешь.

Даже постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер заявил: "Что касается Украины… 60% населения находятся за чертой бедности".

Среди всех стран постсоветского пространства в Украине почти самая низкая средняя заработная плата. В начале 2017 года в странах СНГ были такие средние зарплаты: в России 624 доллара, в Казахстане — 485 долларов, а Армении — 383, в Молдове — 298, в Киргизии – чуть более 200, в Таджикистане 124 доллара.

В Украине, по данным Минфина, в феврале 2017 года зафиксирована средняя зарплата 6209 гривен, что составляет примерно 228 долларов. То есть чуть лучше, чем в Киргизии и Таджикистане, однако хуже, чем в Молдове.

Киев обещает повышение пенсий, но при этом сами же киевские чиновники честно говорят, что у них нет на это денег. Министр социальной политики Андрей Рева заявил: "Мы подсчитали, что до конца года на осовременивание – если с 1 октября мы это делаем – нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые у нас бюджетом предусмотрены, и поступлениям в Пенсионный фонд, 11–12 миллиарда гривен".

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И при этом Киев тратит астрономические суммы на оборону. Учитывая, что война никому не объявлена и официально не ведется.

В бюджете 2017 года Киев выделил на оборону 129 миллиардов гривен — это заметно больше цифры 2016 года, когда под оборону зарезервировали 113 миллиардов гривен.

Киев нашел дополнительные источники средств, чтобы так лихо увеличивать военный бюджет?

Киев тратит на оборону в три раза больше денег, чем на медицину (46,97 млрд грн) и образование (1,93 млрд грн).

Пусть Украине не удалось занять первое место в рейтингах по борьбе с коррупцией, в рейтингах счастья и благосостояния граждан – скорее, наоборот. Зато страна – первая в Европе по проценту расходов на оборону из бюджета.

На основе отчета European Defence Agency за 2016 год мы можем оценить, сколько тратят другие страны на оборону. Украина – 5% от ВВП. Польша – всего лишь 2,1% от ВВП. Великобритания – 2,05%, Франция и того меньше – 1,79%. Германия позволяет себе траты в размере 1,79% от ВВП.

Соседи Украины — Белоруссия и Венгрия – тратят на оборону 1,2% и 0,87% бюджета соответственно. Что составляет 0,72 миллиарда долларов и 1,08 миллиарда долларов.

Получается, Украина богаче Белоруссии и Венгрии, люди в Украине живут лучше, чем граждане Польши и Германии?

Киевские политики, волонтеры АТО, общественные деятели любят порассуждать о том, что такие траты вынужденные, что Украина находится в состоянии войны с соседним государством.

Но почему тогда война не объявлена? Или же министр иностранных дел Павел Климкин забыл, что существует такая юридическая и дипломатическая процедура в международном праве, как объявление войны?

"Война" без войны стала новой и очень выгодной профессией не только для тысяч волонтеров АТО, но и для государственных чиновников, бизнесменов и политиков.

Один "ров Таруты" чего стоит. Или все уже забыли, сколько миллионов гривен ушло на эту канаву? Причем точная стоимость земляных работ и установки бетонных "ежей" так и не была названа гражданам. Сергей Тарута только отшутился: "Десяток самолетов".

А "стена Яценюка", где природная жадность Арсения Петровича проявилась настолько ярко, что даже киевские чиновники зароптали – а они ко многому привыкли. Депутаты Верховной Рады затребовали расследования Национального антикоррупционного бюро.

"Кроличья оградка" обошлась Украине в 400 миллионов гривен в 2015 году, а в 2016 году на достройку этого "непреодолимого препятствия" было запланировано еще 200 миллионов.

Арсений Петрович также отметился в афере с пограничными столбиками, на чем его тоже поймали коллеги-депутаты — видимо, обиделись, что Арсений Яценюк все "в себя да в себя". Бывший премьер-министр пытался установить пограничные столбики вдоль границы с России по стоимости почти 10 000 гривен за столбик. При реальной стоимости такого столбика в 800 гривен. 1150% прибыли!

Те, что пониже рангом, подторговывают по мелочи. Зато везде.

Единственный шанс Украины на выживание и развитие — это демилитаризация, сокращение затрат на оборонный сектор и мирное развитие. Пока идут игры в войнушку, шансов на благополучную жизнь у простых украинцев нет.

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