Скаршевский: в экономике пока все ок. Ключевое слово – пока

РИА Новости Украина

Глава Минфина Украины Александр Данилюк 19 апреля заявил, что экономический рост Украины в 2-3% в год недостаточен. По его словам, правительство рассчитывает повысить ВВП за счет приватизации.

"Рост экономики в 2-3% — недостаточен. От нас ждут гораздо больше. И сделать это можно, в том числе, за счёт приватизации и привлечения иностранного капитала", — сказал министр.

Ранее в обновленном прогнозе фонда World Economic Outlook говорилось, что перспективы роста украинской экономики могли бы быть лучше, если бы не транспортная блокада неподконтрольных Киеву территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Ситуацию вокруг украинского ВВП на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Ожидаемое замедление роста ВВП в I квартале до 3% говорит о нескольких моментах.

Во-первых, блокада Донбасса таки оказала негативное воздействие на экономическое развитие. Да и данные по промышленности подтверждают этот тезис – в первом квартале промышленное производство ушло в красную зону – минус 0,7% по отношению к первому кварталу 2016 года. И это несмотря на низкую базу сравнения прошлого года.

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Во-вторых, внешняя экономическая конъюнктура пока еще благоприятна, что позволило украинской экономике не уйти в минус и даже позволило достичь краткосрочного сезонного укрепления гривны. Ключевое слово здесь – пока. Потому что во второй половине этого года прогнозируется существенное снижение цен на руду, металл и, возможно, на зерновые – основные экспортные составляющие украинской экономики.

Так что мы сейчас наблюдаем только начало замедления", – написал Скаршевский.