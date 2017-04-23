Экономика восстанавливается: грузовые перевозки выросли на 8,4% - Гройсман

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. С начала года транспортные предприятия перевезли 153 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го", — отметил он.

Гройсман подчеркнул, что правительство "продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты".

"В частности рассчитываем на результат и в проектах Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях", — уточнил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции подвел итоги годовой работы своего правительства. Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.