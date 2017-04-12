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    Эксперт: при Гройсмане экономика сдвинулась с места - закапывается в землю

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (21)

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    Экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что при благоприятных условиях для украинского экспорта на мировом рынке сложно было не добиться роста уровня ВВП, как минимум на 10%.
    Юрий Гаврилечко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции подвел итоги годовой работы своего правительства.

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    Среди своих экономических достижений 2016 года премьер Владимир Гройсман назвал довольно успешную реализацию последовательной политики, которая вылилась в экономический рост, начавшийся в Украине в прошлом году после спада в 2014-ом.

    Заявление Гройсмана о том, что украинская экономика сдвинулась с мертвой точки, прокомментировал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Если она сдвинулась с мертвой точки и начала закапываться в землю, то да. Во всем мире сравнивают уровень ВВП, измеряя его не в гривнах, тугриках или в чем-то другом, а в долларах. Соответственно, в 2016 году ВВП Украины был меньше, чем в 2015 году. Такой рост не понимаю. Хуже того, за 2016 год, одна из главных статей украинского экспорта, то есть черные металлы, на мировом рынке подорожали на 70%, продовольственные продукты, в частности, зерно, подорожали где-то на 20%. Как в таких благоприятных условиях не добиться именно роста, и роста даже не на 1-2%, а минимум на двухзначные цифры, более 10%, не знаю. Но правительству Гройсмана это удалось", — отметил эксперт.

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    Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году. 

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