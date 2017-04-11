Кабмин Гройсмана не выполнил две трети обещаний - исследование

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Правительству во главе с премьером Владимиром Гройсманом удалось выполнить за год своей работы около трети обещаний, говорится в исследовании издания "Слово и дело".

Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент Украины после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего Кабмина до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.

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"Общий уровень ответственности действующего Кабинета министров Украины составляет 27,2%. Восемьдесят шесть обещаний министры провалили, 150 — выполнили, 315 — находятся в процессе выполнения", — говорится в сообщении.

При этом, по данным издания, лично Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний – 29,4%. "Его показатели таковы: шесть обязательств не выполнены, 28 — выполнены, 61 — находится в процессе реализации", — отмечается в исследовании.

Согласно результатам, к главным обязательствам правительства, которые его членам удалось выполнить, принадлежат обещания Гройсмана об удвоении размера минимальной зарплаты и субсидирования малообеспеченного населения, министра юстиции Павла Петренко – о введении электронного декларирования, главы Минфина Александра Данилюка – о финансировании сектора нацбезопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП, а также министра обороны Степана Полторака – по изменению подхода к обеспечению питания в ВС Украины.

По данным издания, к крупнейшим провалам, которые допустили за год работы в Кабмине, относятся намерение Петренко запустить в 2016 году государственное бюро расследований, Полторака – превратить военкоматы в единые центры обслуживания военнослужащих, главы Минсоцполитики Андрея Ревы – запустить с января 2017 года пенсионную реформу, министра инфраструктуры Владимира Омеляна – использовать для ремонта дорог в прошлом году 703 миллиона долларов, а также главы Минэнерго Игоря Насалика – выставить на приватизацию безубыточные шахты.