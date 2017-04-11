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    Год работы Кабмина: пресс-конференция Гройсмана. Прямая трансляция

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (12)

    (обновлено: )15613
    Премьер-министр Владимир Гройсман дает пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства. Она началась с небольшим опозданием. Перед выступлением был показан видеоролик о "фактических цифрах", говорящих о результатах деятельности Кабмина.
    Правительство Украины/Youtube

    Перед отчетом Владимира Гройсмана был запущен ролик, который, по словам главы правительства, продемонстрировал "фактические цифры", за которыми "стоят реальные жизни украинских граждан".

    "(Это) то, что мы смогли достичь в 2016 году. (…) Нам удалось выполнить то, что, в принципе, мы обещали", — начал свой отчет премьер-министр Владимир Гройсман.

    Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

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    Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

    На одном из последних заседаний Кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год — таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.

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