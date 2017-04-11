Год работы Кабмина: пресс-конференция Гройсмана. Прямая трансляция

Перед отчетом Владимира Гройсмана был запущен ролик, который, по словам главы правительства, продемонстрировал "фактические цифры", за которыми "стоят реальные жизни украинских граждан".

"(Это) то, что мы смогли достичь в 2016 году. (…) Нам удалось выполнить то, что, в принципе, мы обещали", — начал свой отчет премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

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Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

На одном из последних заседаний Кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год — таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.