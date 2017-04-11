"Вместо денег". Гройсман предложил отдать Тимошенко России

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора.

Гройсман отметил, что считает правовую позицию Украины в Стокгольмском суде по газовому делу достаточно сильной, однако он не стал прогнозировать возможный вердикт суда.

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"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда – это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.

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"Нафтогаз Украины" и "Газпром" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Ранее Гройсман назвал Тимошенко "мамой коррупции и популизма", а также обвинил ее в попытке уничтожить Украину. В ответ она обозвала премьера "неадекватом".