наверх
11.04.201712:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Охрименко: Гройсман будет выдавать желаемое за действительное

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (12)

    (обновлено: )23810
    Рост минимальной зарплаты, реформа ЖКХ, отказ от газа из России и рост ВВП – вот и все, чем будет хвастаться премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по поводу года работы правительства, считает экономист Александр Охрименко.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    14 апреля исполняется год с тех пор, как правительство Владимира Гройсмана приступило к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет. Эта неделя является последней перед перерывом в работе парламента, который продлится до 16 мая. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

    Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

    Читайте также: Чем обернутся для страны и граждан реформы Гройсмана? Мнение эксперта

    При этом на 11 апреля Гройсман назначил пресс-конференцию о деятельности его правительства.

    Василий Гуманенко о росте коммунальных тарифов. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Рост коммунальных тарифов: на реформе ЖКХ можно ставить крест – Гуманенко

    "Гройсман будет рассказывать про реформу ЖКХ, о том, что мы не покупаем газ у России – это однозначно. Скорее всего, начнет хвастаться повышением минимальной зарплаты и ростом ВВП. Может быть, еще что-нибудь придумает. Сейчас начался период самопиара, и этот разговор будет бесконечным", — сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

    При этом Охрименко затрудняется сказать, насколько сильны позиции премьера Гройсмана.

    "С формальной точки зрения ему нужно отчитаться. Всем ясно, что он будет себя перехваливать. И то, что будет выдавать желаемое за действительное, тоже понятно", — заключил экономист.

    Напомним, в середине февраля премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет о работе своего правительства в 2016 году заявил, заявил, что он основан на абсолютно правдивых цифрах, однако у экспертов возникли сомнения в честности премьера.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Эрик Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США