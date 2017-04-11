Охрименко: Гройсман будет выдавать желаемое за действительное

Инесса Другова, РИА Новости Украина

14 апреля исполняется год с тех пор, как правительство Владимира Гройсмана приступило к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет. Эта неделя является последней перед перерывом в работе парламента, который продлится до 16 мая. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

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При этом на 11 апреля Гройсман назначил пресс-конференцию о деятельности его правительства.

"Гройсман будет рассказывать про реформу ЖКХ, о том, что мы не покупаем газ у России – это однозначно. Скорее всего, начнет хвастаться повышением минимальной зарплаты и ростом ВВП. Может быть, еще что-нибудь придумает. Сейчас начался период самопиара, и этот разговор будет бесконечным", — сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

При этом Охрименко затрудняется сказать, насколько сильны позиции премьера Гройсмана.

"С формальной точки зрения ему нужно отчитаться. Всем ясно, что он будет себя перехваливать. И то, что будет выдавать желаемое за действительное, тоже понятно", — заключил экономист.

Напомним, в середине февраля премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет о работе своего правительства в 2016 году заявил, заявил, что он основан на абсолютно правдивых цифрах, однако у экспертов возникли сомнения в честности премьера.