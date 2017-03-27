Почему Гройсману не грозит отставка? Опрос экспертов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Уже 16 апреля заканчивается годичный иммунитет правительства под руководством Владимира Гройсмана. Сам премьер-министр явно не намерен уходить в отставку, но к министрам его кабинета накопилось множество вопросов и претензий.

По мнению политических экспертов, у Гройсмана есть вариант "перетряхнуть" правительство — избавиться от токсических фигур и, тем самым, продемонстрировать хотя бы некую новизну в работе Кабмине.

Кем же в таком в случае "пожертвует" премьер?

Сейчас можно составить рейтинг на вылет из правительства, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. При этом, уверен он, первую строчку в рейтинге будет занимать сам Гройсман, который, "в отличие от Яценюка, даже не имеет на что опереться – он сегодня просто тень президента".

"Но кроме самого Гройсмана, это и министр аграрной политики Кутовой, и министр инфраструктуры Омелян, это и министр культуры Нищук, и гуманитарный вице-премьер (Кириленко), и министр внутренних дел Аваков, и министр юстиции Петренко – те, вокруг должностей которых сегодня ведутся очень активные торги относительно их будущего. Также на кону стоит министр экологии, но эту должность мы можем считать вакантной", — рассказал эксперт.

В ситуации, когда Украине отказал МВФ, было бы правильно пожертвовать человеком, которого больше всех связывают с МВФ — а именно министром финансов, заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. РИА Новости Украина Евгений Котенко Меморандум с МВФ: Гройсман поднимает антисоциальную планку

"Потому что именно его (министра финансов Александра Данилюка — Ред.) называют одним из претендентов на премьерского кресло как почти ставленника МВФ. И сейчас, в ситуации провала выделения очередного транша, у премьера есть удобная ситуация, чтобы возложить всю ответственность на министра финансов", — сообщила Дьяченко.

По ее словам, "Народный фронт" хотел бы "жестко" сменить премьера, но, предполагает эксперт, до этого не дойдет.

Дьяченко напомнила, что у Гройсмана есть по сути иммунитет до 16-17 мая, когда вопрос отчета правительства могут вынести в сессионный зал. Но отставка вряд ли случится — "кандидатуры, за которую могли бы найтись голоса, на сегодня просто нет".

"Президент извлечет максимум из премьерства Гройсмана – повесит на него максимум непопулярных решений и только после того, как Гройсман оттянет на себя весь негатив, только тогда (он) будет отправлен в отставку", — подытожила эксперт.