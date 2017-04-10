Чем обернутся для страны и граждан реформы Гройсмана? Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Для устойчивого экономического развития страны необходимо провести всего-навсего пять реформ. Так считает премьер-министр Владимир Гройсман. На ежегодном круглом столе городских голов он подчеркнул, что надеется на внедрение ключевых реформ уже в этом году.

"Я хочу подчеркнуть: есть пять реформ, которые нам нужно сделать в этом году. Я гарантирую, что после внедрения этих пяти реформ качество жизни людей изменится в лучшую сторону, это будет только начало. Макроэкономическая стабилизация будет иметь долговременный характер и устойчивость экономического роста будет совершенно очевидной. Это будет означать, что будет расти количество рабочих мест и наша конкурентность, и, соответственно, в том числе наши бюджеты. Так вот, это позиция №1. Нам нужно провести пенсионную реформу в стране. Правительство понимает, как это нужно сделать, и мы готовы презентовать в ближайшее время эту реформу. Вторая позиция, это масштабная открытая продажа государственной собственности, которая не носит стратегический характер. Надо преодолеть коррупцию в управлении государственными компаниями, нужно их продать на рынок, это будет означать единственное: там будут инвестиции, будут рабочие места, там будут новые технологии. Следующая позиция, нам нужно сформировать в Украине настоящий фермерский класс. И мы предлагаем модель оборота земель в интересах украинского фермерства и украинских граждан. И мы тоже готовы будем презентовать. Четвертая позиция, это система здравоохранения, которая должна измениться. И пятая позиция, это реформа образования. По этим пяти позициям у нас есть наработки, которые являются достаточно качественными и профессиональными", — прокомментировал премьер-министр.

Почему уже в течение недели Гройсман ежедневно говорит об этих пяти ключевых реформах, высказал свое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

Эти пять ключевых реформ в Украине действительно очень важны или это такой метод отвлечения украинцев от проблем?

— Мне кажется, что за эти три года само слово реформа вызывает невосприятие рядовыми гражданами, потому что они уверены, что от того, что называется реформами, уровень жизни в стране падает. Гройсман постоянно повторяет, что надо, надо, надо, но при этом мы же видим, что мало что делается, вместо того, чтобы действительно как-то улучшить положение дел в стране. И честно говоря, если начать разбирать по пунктам, то вот пенсионная реформа, она будет сводиться лишь к тому, чтобы поднять пенсионный возраст. И это, кстати, указано в меморандуме МВФ, который был презентован буквально на днях. Поэтому, честно говоря, Яценюк в свое время говорил, что он премьер-министр-камикадзе. Вот я думаю, Гройсман уже тоже может говорить спокойно, что он камикадзе, если он действительно собирается проводить эту пенсионную реформу, как это завещает нам МВФ. Поэтому, как показывает практика, я лично думаю, что то, чем занимается правительство, на практике это еще больше ударит по рядовым гражданам Украины, по социально незащищенным слоям, но правительство выполнило требования МВФ, для того чтобы получить какой-то очередной транш и отдавать наши старые кредитные долги. Поэтому ничего хорошего лично я от этого не ожидаю в принципе.

Если говорить конкретно по всем пяти реформ. На каком-то этапе каждая из них?

— Пока что они только на этапе разговоров. Более того, даже нет пока что законодательных инициатив, законопроектов. Касательно, допустим, приватизации, о ней уже говорят три года, но при этом мы же понимаем, что в нынешних условиях даже самый крупный объект, ОПЗ, он не стоит и тех денег, которые за него давали до начала боевых действий на Востоке. Все, что сейчас есть у Украины, можно приватизировать только за копейки и это никак не повлияет на улучшение нашей экономической ситуации, поэтому тут правительство заблуждается. Поэтому я лично считаю, что, скорее всего, из всего обещанного, анонсированного, вряд ли что-то будет выполнено, и, наверное, это даже хорошо. Потому что если мы сейчас пойдем по пути открытия рынка земли, на чем опять настаивают в МВФ, то мы придем к тому, что Украина потеряет свои последние ресурсы, национальное достояние, это землю. Она будет скуплена за копейки, а может и вообще будет отдана за долги, как это было в свое время с Аргентиной. Правительство эти заявления делает, я думаю, больше для внешних партнеров, для МВФ, для ЕС, но я не думаю, что они собираются всерьез принимать все эти решения.

Разве есть у правительства какой-то другой путь, кроме выполнения обязательств. Если не выполним, чего ждать?

— До получения этого транша было указано, что до конца марта 2017-го года должны быть приняты и пенсионная реформа, и земельная, но правительство этого не сделало. Такое ощущение, что это мы видим, что они так обдурили МВФ, получили транш наперед, аванс. Я не исключаю такой же ситуации, когда правительство будет рассказывать западным кредиторам, что мы будем принимать, но де-факто это будет максимально затягивать во времени, откладывать это на будущее, чтобы не нести ответственности за эти непопулярные в обществе решения.

Читайте также: Эксперт назвал одну, главную проблему Кабмина Гройсмана

Накануне на горизонте появился предыдущий премьер Украины Арсений Яценюк. Что это означает?

— Яценюк прекрасно понимает, что сам он достаточно в глазах украинского общества, со своим премьерством, довел украинскую экономику. Поэтому для того, чтобы про это забыли, надо чтобы Гройсман набрал на себя еще больше негатива. Потому что для того же президента выгодно, чтобы Гройсман как губка впитал в себя весь негатив от возможных непопулярных требований МВФ, полностью взял на себя за это персональную ответственность, и тогда мы действительно придем к ситуации, когда в восприятии украинцев Гройсман будет хуже, чем Яценюк. Поэтому Яценюк, я думаю, ситуативно поддерживая Гройсмана, просто топит политического конкурента.

Напомним, народные депутаты Виталий Куприй и Виталий Корчик в эфире "ГС" обосновали, почему не стоит ожидать отставки всего правительства, а только отдельных министров и каких именно.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.