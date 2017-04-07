Пенсионная реформа не включает повышение пенсионного возраста - Гройсман

УНИАН

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что правительство вскоре презентует пенсионную реформу, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинских граждан.

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В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ. Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.

"Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который не предусматривает повышение пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую бездефицитную систему, правительство Украины сделает достаточно существенный пересчет пенсий для украинских граждан ", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По его словам, Кабмин рассчитывает повысить пенсии для граждан Украины уже с 1 октября.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.