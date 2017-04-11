наверх
11.04.201707:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Год у руля. Гройсман даст пресс-конференцию по итогам работы Кабмина

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (8)

    (обновлено: )45
    Во вторник в 11:00 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства. Ранее он опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Правительственный портал

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пресс-конференция премьер-министра Владимира Гройсмана состоится во вторник, 11 апреля, сообщает правительственный портал.

    "11 апреля состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства", — говорится в сообщении.

    Начало запланировано на 11:00.

    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы
    Чем обернутся для страны и граждан реформы Гройсмана? Мнение эксперта

    Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

    Читайте также: Ты мне, я — тебе. Соцсети о взаимных реверансах Яценюка и Гройсмана

    Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

    На одном из последних заседаний Кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год — таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США