Год у руля. Гройсман даст пресс-конференцию по итогам работы Кабмина

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пресс-конференция премьер-министра Владимира Гройсмана состоится во вторник, 11 апреля, сообщает правительственный портал.

"11 апреля состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства", — говорится в сообщении.

Начало запланировано на 11:00.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что у коалиции в Раде нет оснований для признания работы Кабмина неудовлетворительной. При этом соратники президента допускают небольшие кадровые ротации осенью.

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Сам премьер ранее опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время, отметив, что "кто-то выдает желаемое за действительное".

На одном из последних заседаний Кабмином утвержден план приоритетных действий до 2020 года и работы правительства на 2017 год — таким образом Гройсман дал понять, что в ближайшее время никуда уходить не собирается.