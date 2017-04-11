Гройсман не планирует идти в президенты в 2019 году

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не имеет президентских амбиций на 2019 год.

"У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы правительства.

Очередные выборы президента пройдут в Украине в 2019 году.

Ранее Гройсман прокомментировал возможные перестановки в Кабмине.