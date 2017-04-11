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    Гройсман не планирует идти в президенты в 2019 году

    Тема:

    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (12)

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    Как уточнил Владимир Гройсман, в 2019 году он будет принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины - придет и проголосует за кандидата в президенты.
    Владимир Гройсман
    Сайт Кабмина

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не имеет президентских амбиций на 2019 год.

    Пресс-конференция Гройсмана по итогам года работы Кабмина. Видео
    Правительство Украины/Youtube
    Год работы Кабмина: пресс-конференция Гройсмана. Прямая трансляция

    "У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах, как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть", — сказал Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы правительства.

    Очередные выборы президента пройдут в Украине в 2019 году.

    Ранее Гройсман прокомментировал возможные перестановки в Кабмине.

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