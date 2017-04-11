Гройсман прокомментировал возможные перестановки в Кабмине

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что спустя год работы правительства пока нет планов о его переформатировании.

"Что касается вопроса о переформатировании правительства, пока что коалицией такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году", — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.

Гройсман был назначен на пост премьера 14 апреля 2016 года. Парламент после этого одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего кабинета министров до 14 апреля действует "иммунитет". Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Дата такого отчета пока не назначена.