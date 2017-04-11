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    Гройсман обвинил Россию в "конфискации украинских недр" в Донбассе

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (15)

    (обновлено: )573212
    На сегодняшний день предприятия в Донбассе, которые ранее платили налоги в Украину, работают на российскую экономику, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в "конфискации украинских недр" в Донбассе.

    Сергей Тарута
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
    Тарута рассказал DW о катастрофических последствиях блокады Донбасса

    Ранее группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    "На какую экономику сегодня работают предприятия (в Донбассе — Ред.), которые платили налоги в Украину? Они работают сегодня на Россию. А кто забрал украинские недра? Россияне. И забрали это в актив своего государства. То есть сотни миллиардов, десятки миллиардов сегодня были перенаправлены в российскую экономику", — сказал премьер.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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