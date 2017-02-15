"Мать коррупции" и "неадекват". Гройсман и Тимошенко обменялись любезностями

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Обменялись любезностями

Противостояние между премьером Владимиром Гройсманом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко накалилось до предела и, вероятно, принесет еще много неожиданностей, ведь в апреле приближается особая дата – окончание "иммунитета" нынешнего правительства.

Во вторник, 14 февраля, Гройсман назвал Тимошенко "мамой коррупции и популизма", а также обвинил ее в попытке уничтожить Украину.

"Отцом основателем новейшего украинского государства считается Михаил Грушевский. "Мамой" коррупции, популизма, неэффективности является Юлия Тимошенко… У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти. Наша же цель — сильное государство Украина", — написал премьер в Twitter.

Свою позицию в отношении Тимошенко глава правительства озвучил и на заседании Кабмина. "Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов есть тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — сказал премьер.

По его словам, "в течение 20 лет все делала для того, чтобы Украину уничтожили". При этом он добавил, что ей "всегда кто-то мешал".

"Это настоящая мама, которая за много лет — двадцать — все делала для того, чтобы уничтожить Украину. И всегда кто-то ей мешал", — добавил Гройсман.

Ответ Тимошенко

Вот такую "валентинку" получила Тимошенко, но в долгу не осталась. Слова Гройсмана об успехах его правительства она назвала "полной неадекватностью".

По мнению Тимошенко, обвинения Гройсмана в ее адрес является свидетельством слабости, неспособности действовать морально и честно. "Я благодарю за такую "валентинку" премьер-министра Украины накануне праздника. Моя реакция касается не оскорбительных слов против меня. Моя реакция касается того, что премьер-министр думает, что его политика позволяет украинцам жить лучше и лучше. Это – неадекватно", — заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также обвинила Гройсмана в коррупции. При этом она подчеркнула, что правительство Гройсмана "служит кланам и олигархии".

Тимошенко также сообщила, что фракция "Батькивщины" потребовала уволить премьера.

"Надо немедленно отправлять премьера Гройсмана в отставку. Нам надо действовать, потому что если мы этого не будем делать, то кланы и власть будут дальше продолжать издевательства над украинцами. А все эти оскорбления — это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно", - подчеркнула Тимошенко.

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Отношения между премьером Владимиром Гройсманом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко натянутые уже давно, но все это не имело столь яркого противостояния.

Ранее Тимошенко не раз критиковала политику Кабмина Гройсмана, и даже называла его "правой почкой" президента. Однако премьер был довольно сдержан в высказываниях.

"Гройсман выполняет команды президента. То есть это де-факто политика президента, Гройсман просто исполнитель: ему сказали — он сделал. Он — правая рука президента, если не сказать "правая почка" президента. Речь идет о том, что у них есть план. Этот план – приватизация государственной компании "Укргаздобыча", которая добывает примерно 15 млрд куб. м газа в год, потому что до 20 добывают еще другие компании в Украине", - говорила Тимошенко в мае 2016 года.

В октябре 2016 года, накануне отопительного сезона, Тимошенко яро критиковала Кабмин за тарифы. В частности, политик заявляла, что за неуплату за жилищно-коммунальные услуги у украинцев уже забирают квартиры.

В ответ премьер говорил: "Юрий Вилкул и Юрия Тимошенко заявили о том, что за неуплату за жилищно-коммунальные услуги забирают квартиры. Хочу сказать русизмом: "Типун вам на язык". Сегодня в Украине никто ни у кого за неуплату жилищно-коммунальных услуг квартиры не собирается забирать".

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Как сообщалось, в минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.