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    Гройсман: в Украине нет проблем с русским языком

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (17)

    (обновлено: )42717
    В ходе пресс-конференции премьер ответил на русском российскому журналисту, отметив, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман считает, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.

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    Верховная Рада приняла 16 марта в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. До этого были также увеличены квоты на украинские песни на радио. 

    Во вторник в ходе пресс-конференции премьера журналист "Русского радио" задавая вопрос премьеру отметил, что радиостанция вынуждена проводить ребрендинг из-за ситуации в Украине. Гройсман, который все время говорит по-украински, ответил ему на русском языке и заявил, что в Украине нет проблем с его использованием.

    "Буду демонстрировать вам, что в нашей стране нет проблем с русским языком", — сказал премьер.

    Напомним, в  Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается исключить из закона норму о праве выступления в парламенте на любом языке, кроме украинского. Инициатором документа выступил спикер Андрей Парубий.

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