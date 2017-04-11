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    Отчет Гройсмана. Почему переформатирования Кабмина не будет

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (19)

    (обновлено: )6910
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, переформатирования Кабмина не будет, и Яценюк, Аваков и прочие акционеры "Народного фронта" могут быть спокойны - Банковая готова не трогать их бюджетные кормушки в обмен на сохранение коалиции.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Он заявил, что спустя год работы Кабмина пока нет планов о его переформатировании. "Что касается вопроса о переформатировании правительства, пока что коалицией такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать, у нас есть много задач, которые мы должны выполнить в этом году", — сказал Гройсман.  

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук резюмировал основные мессиджи, прозвучавшие на пресс-конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

    Во-первых, "переформатирования Кабмина не будет. Яценюк, Аваков и прочие акционеры "Народного фронта" могут быть спокойны. Банковая готова не трогать их бюджетные кормушки в обмен на сохранение коалиции", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Кроме того, по мнению аналитка, осенью ожидается раздача пенсионных "бонусов".

    “Поэтому: А) украинцы должны не протестовать, а ждать повышение пенсий.Б) Украинцы не должны мешать пенсионной реформе по требованию МВФ. Иначе — не видать им повышения пенсий. В) Оппозиция и украинцы должны себя успокоить мыслью, что осенью точно будут досрочные выборы. А ведь иначе зачем тогда повышают пенсии? И теперь никто не будет вставлять палки в колеса власти. Ни оппозиция, ни народ. Раз уж Порошенко и Гройсман точно за все поплатятся осенью”, — считает аналитик.

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    В итоге, отмечает Корнейчук, “оппозиционеры будут лето лежать на морях в глубокой озабоченности с мыслью: эх, хорошо, что власть сама идет на перевыборы — нам даже ничего делать не надо. А народ за нас побежит голосовать!”

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