Отчет Гройсмана. Соло без анализа, без достижений, без успехов – Бортник

РИА Новости Украина

Правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом отмечает годовщину своей работы – в пятницу у Кабмина истекает "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку.

11 апреля Гройсман отчитывался о работе правительства за год. Отчет на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

"О пресс-конференции премьер-министра.

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Это не отчет о годовой работе правительства. Вообще.

Это выступление "на свободную тему" очень развязного и слишком самоуверенного "художника". Отсутствует как таковой анализ достижений и поражений, сравнительные характеристики, кадровая политика… в конце концов где анализ выполнения Программы Правительства?

Спекулятивные упоминание предшественников ("до седьмого колена" – до 2007 года))) и постоянное "если бы не реформы" вызывает глубокое разочарование, ведь Гройсман и сам "папередник": вице-премьер-министр в правительстве Яценюка, Председатель Верховной Рады… премьер-министр Украины с 2016-го года (если кто забыл))).

Попытки рисовать "розовые дворцы" в будущем вызывают вопросы относительно выполнения прошлогодних апрельских обещаний – помните фанфары правительственных СМИ и "героические заявления" о "черных сотнях" на таможнях, миллиарды в дороги, борьбу с коррупцией, эффективное государственное управление… То то и оно… а я помню.

"Планы" нашего правительства очень быстро превращаются в "обицянки-цяцянки" (пустые обещания – Ред.).

Другой вопрос "прибыльной реформы" – приватизация, земля, медицина, пенсионная реформа и т.д. – где можно что-то урвать – вот там, я боюсь, нас действительно ожидает "прогресс"…

Более того, Правительство само сегодня часто выступает источником кризисов – коррупция, тарифы, инфляция, блокада… этот список практически бесконечен.

На самом деле Правительство Гройсмана не хуже Правительства Яценюка (не зря друг друга постоянно хвалят))), но нынешнему премьер-министру, как и предшественникам, не хватает честности. Надо было выйти и честно сказать – ситуацию стабилизировали и это не только наша вина (мировая конъюнктура, рикошет от дна)), что будет дальше – не знаем, но это и это 100% сделаем.

А пока – минимальную зарплату подняли, абонплату за газ отменили, пенсии поднимем… – конечно, выборов не будет, ведь кампания уже практически стартовала)))", – написал Бортник.