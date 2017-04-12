Человек по фамилии Гройсман быть президентом Украины не может - Гордон

Когда у премьер-министров возникают амбиции по поводу должность президента, у них начинаются проблемы, считает журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон.

По его словам, действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не претендует на лидерство в стране, так как у него нет желания становится президентом.

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"Я считаю, что человек по фамилии Гройсман быть президентом Украины не может" — заявил Гордон в эфире NewsOne.

Также он заявил, что не видит политических перспектив и у экс-премьера Арсения Яценюка. "Я считаю, что Арсений Яценюк не имеет никаких политических перспектив. Но это я так считаю, а наш народ странный — если им рассказать, что черное — это белое, а белое — это черное, они могут и поверить. Но в Украине уже почти не осталось тех, кто умеет так подавать информацию" — резюмировал Гордон.

Ранее, напомним, внефракционный народный депутат Сергей Тарута заявил, что есть такая комбинация, при которой Владимира Гройсмана на посту премьера заменит Юрий Луценко.