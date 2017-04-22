Посол: большая часть инвестиций Китая в экономику Украины не освоена

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КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Большая часть китайских инвестиций в экономику Украины на 7 млрд долларов не была освоена, сообщил посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй, информирует УНИАН.

"В последние годы от официальной стороны Китая, и от предприятий, бизнесменов, в Украину поступили инвестиции, если говорить о совокупной сумме, то она превышает 7 млрд американских долларов", — сказал посол.

При этом Ду Вэй с сожалением отметил, что большая часть этой суммы еще не освоена. По его словам, средства лежат на счетах в банках.

"И как лучше пользоваться этими ресурсами — это наша важная задача", — подчеркнул посол.

По его словам, китайские инвесторы стараются найти в Украине новые отрасли для вкладывания инвестиций. В частности, Ду Вэй упомянул научно-технические исследования.

Также дипломат отметил, что представители Китая активно вкладывают инвестиции в развитие сельского хозяйства в Украине.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен сообщила, что в 2017 году в Украине стартует реализация двух инвестиционных проектов, которые подготовил Всемирный банк.