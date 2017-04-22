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    Посол: большая часть инвестиций Китая в экономику Украины не освоена

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    По словам посла, китайские инвесторы стараются найти в Украине новые отрасли для вкладывания инвестиций. В частности, Ду Вэй упомянул научно-технические исследования.
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Большая часть китайских инвестиций в экономику Украины на 7 млрд долларов не была освоена, сообщил посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй, информирует УНИАН.

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     "В последние годы от официальной стороны Китая, и от предприятий, бизнесменов, в Украину поступили инвестиции, если говорить о совокупной сумме, то она превышает 7 млрд американских долларов", — сказал посол. 

    При этом Ду Вэй с сожалением отметил, что большая часть этой суммы еще не освоена. По его словам, средства лежат на счетах в банках. 

    "И как лучше пользоваться этими ресурсами — это наша важная задача", — подчеркнул посол. 

    По его словам, китайские инвесторы стараются найти в Украине новые отрасли для вкладывания инвестиций. В частности, Ду Вэй упомянул научно-технические исследования. 

    Также дипломат отметил, что представители Китая активно вкладывают инвестиции в развитие сельского хозяйства в Украине.

    Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен сообщила, что в 2017 году в Украине стартует реализация двух инвестиционных проектов, которые подготовил Всемирный банк.

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