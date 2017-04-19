Инвесторам не выгодно вкладывать в строительство Подольского моста - Петрук

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Столичные власти объявили о двух амбициозных инфраструктурных проектах. Первый — строительство Подольско-Воскресенского моста, на что необходимо более 7 млрд гривен. Второй — реконструкция Шулявского моста.

Строительство Подольского мостового перехода продолжается уже 24 года — с 19 апреля 1993 года. В столичной администрации говорят, что получили 200 тысяч евро на изучение ситуации с Подольским мостом. Это финансовая помощь Германии. Там говорят, что вполне возможно собрать пул инвесторов из Германии, которые найдут средства на модернизацию моста. Как заявил первый заместитель главы столичной городской государственной администрации Геннадий Плис, в этом году Киев потратит на его достройку 1 млрд гривен собственных средств. Остальные надеются получить от инвесторов.

Что отпугивает инвесторов от Подольско-Воскресенского моста, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" главный специалист Департамента градостроительства и архитектуры столичной городской государственной администрации Виктор Петрук.

"Эта линия метро чрезвычайно дорогая. На сегодняшний день она стоит около 36 млрд гривен с учетом девальвации, но на самом деле она будет стоит намного больше. И линия от Глубочицкой до Радужной не показывает спроса. То есть линию построят, подвижной состав закупят, запустят, но не будет спроса. Где-то приблизительно 36 тысяч пассажиров в сутки — это для метрополитена очень низкий спрос. И если инвесторы вкладывают средства с целью заработка, то это не тот пассажиропоток. Это будет убыточный метрополитен", — отметил эксперт.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что на достройку Подольско-Воскресенского моста понадобится 350 млн евро.