Украина не обещала защищать иностранных инвесторов – Гонтарева

КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что правительство никогда не обещало защищать иностранных инвесторов, оно стремится защищать малый бизнес, пенсионеров и мелких вкладчиков.

"Для вашего понимания, мы хотели бы защитить наш малый и средний бизнес, мы бы хотели защитить пенсионеров, соцработников, 20 миллионов украинских мелких вкладчиков. Мы никогда не обещали защищать иностранные инвестиции, профессиональных инвесторов", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о судьбе еврооблигаций ранее национализированного "ПриватБанка" в ходе конференции в Вашингтоне.

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"Даже если евробонды существуют согласно законодательству Великобритании, мы не могли проводить национализацию по закону Великобритании", — добавила Гонтарева.

После национализации "ПриватБанка" власти Украины приняли решение об односторонней конвертации трех выпусков еврооблигаций банка в его капитал. Речь идет о международных обязательствах банка в размере порядка полумиллиарда долларов.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что владельцы еврооблигаций, в числе которых First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде и претендуют на зарубежные активы банка.

Это не первая спорная история с евробондами у правительства. В частности, высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на три миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.