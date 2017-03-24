Крымчане подали больше 150 исков к "ПриватБанку" - Полховский

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" выплатит депозиты крымским вкладчикам. Деньги на это будут брать из госбюджета. Речь идет о сумме в примерно 10 млрд гривен.

Выплату вкладов крымчанам "ПриватБанк" заморозил после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Сейчас же финучреждение намерено в начале апреля обратится в Минфин за деньгами для выплаты депозитов крымским вкладчикам. Об этом заявил председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак.

Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, что некоторое время спустя часть банков все-таки признали право вкладчиков Крыма и начали выплачивать депозиты по окончании срока депозита.

"Многие отказывались, но в связи с кризисом и ликвидацией их как структуры права требования перешли к Фонду гарантирования вкладов физлиц, и фонд выплатил всем вкладчикам Крыма по ликвидируемым банкам. На рынке остался только "ПриватБанк", который сказал, что это форс-мажор и выплачивал вкладчиками деньги только тем, кто открыли депозиты в Крыму, но были зарегистрированы в Украине. В настоящий момент — более 150 судебных процессов, исков крымчан в адрес "ПриватБанка", часть судов выиграна, апелляции. Были и протесты этих вкладчиков, и, по большому счету, "ПриватБанк" до национализации сопротивлялся в решении этих вопросов", — отметил Полховский.

Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.