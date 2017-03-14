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    Киев не участвует в разбирательстве по судебному иску "ПриватБанка" к РФ

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    Пресс-служба Минфина Украины сообщат, что "государство Украина не участвует в деле по иску ПАО КБ "ПриватБанк" и ООО "Финансовая компания "Финилон" против РФ".
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина не участвует в судебном разбирательстве, инициированном "ПриватБанком" против Российской Федерации о возмещении убытков от потери банковского бизнеса и активов в Крыму, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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    "Государство Украина не участвует в деле по иску ПАО КБ "ПриватБанк" и ООО "Финансовая компания "Финилон" против РФ", – говорится в сообщении.

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    Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

    Ранее "Приватбанк" инициировал иск к РФ в международный арбитраж в Гааге с требованием возместить ущерб от потери активов в Крыму на сумму порядка 1 миллиарда долларов.

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