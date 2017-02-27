Экс-владельцы "ПриватБанка" не спешат вносить залоги - Минфин

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Процесс внесения залогового имущества бывшими акционерами национализированного "ПриватБанка" под проблемные кредиты банка не соответствует ожиданиям государства, заявил министр финансов Александр Данилюк агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Бывшие собственники "ПриватБанка" взяли на себя обязательства в течение шести месяцев внести залоги. То, что мне известно на текущий момент, – этот процесс не соответствует нашим ожиданиям и предоставленным обязательствам", – сказал Данилюк в интервью, опубликованном в понедельник.

По мнению министра, опыт показывает, что у госбанков не должно быть миноритарных собственников. "Теперь моя задача — чтобы банк эффективно развивался и не стал черной дырой", — заявил он.

Ранее сообщалось, что министр финансов Александр Данилюк считает нецелесообразным объединение государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка".