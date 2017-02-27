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    Экс-владельцы "ПриватБанка" не спешат вносить залоги - Минфин

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (223)

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    По словам министра финансов Александра Данилюка, бывшие собственники "ПриватБанка" взяли на себя обязательства в течение шести месяцев внести залоги, но этот процесс "не соответствует ожиданиям и предоставленным обязательствам".
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Процесс внесения залогового имущества бывшими акционерами национализированного "ПриватБанка" под проблемные кредиты банка не соответствует ожиданиям государства, заявил министр финансов Александр Данилюк агентству "ЛИГАБизнесИнформ".

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    В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

    "Бывшие собственники "ПриватБанка" взяли на себя обязательства в течение шести месяцев внести залоги. То, что мне известно на текущий момент, – этот процесс не соответствует нашим ожиданиям и предоставленным обязательствам", – сказал Данилюк в интервью, опубликованном в понедельник.

    По мнению министра, опыт показывает, что у госбанков не должно быть миноритарных собственников. "Теперь моя задача — чтобы банк эффективно развивался и не стал черной дырой", — заявил он.

    Ранее сообщалось, что министр финансов Александр Данилюк считает нецелесообразным объединение государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка".

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