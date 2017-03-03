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    Во Львове в отделении "ПриватБанка" умерла женщина

    (обновлено: )13911
    Депутат Львовского городского совета Игорь Зинькевич сообщил в пятницу, что женщине стало плохо при входе в банковское отделение и она скончалась на месте.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Женщина умерла в одном из отделений "ПриватБанка" во Львове, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинькевич.

    "На ул. Сечевых Стрельцов в "ПриватБанке" лежит тело женщины, ей стало плохо при входе в банк и она скончалась на месте, работники банка просто закрывают глаза на это, и люди ходят туда-сюда, переступают через тело как через мешок с вещами, неужели так трудно закрыть отделение до приезда скорой", — написал Зинькевич на своей странице в Facebook.

    Facebook Varta1
    Во Львове в отделении "ПриватБанка" умерла женщина

    Позднее он уточнил, что отделение закрыто.

    В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

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