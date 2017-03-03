КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Женщина умерла в одном из отделений "ПриватБанка" во Львове, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинькевич.

"На ул. Сечевых Стрельцов в "ПриватБанке" лежит тело женщины, ей стало плохо при входе в банк и она скончалась на месте, работники банка просто закрывают глаза на это, и люди ходят туда-сюда, переступают через тело как через мешок с вещами, неужели так трудно закрыть отделение до приезда скорой", — написал Зинькевич на своей странице в Facebook.

Facebook Varta1 Во Львове в отделении "ПриватБанка" умерла женщина

Позднее он уточнил, что отделение закрыто.

В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.