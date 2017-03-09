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    Экономика

    "ПриватБанк" намерен снизить депозитные ставки с 16% до 10-12%

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (224)

    (обновлено: )20811
    Председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак считает, что снижение процентных ставок по депозитам повлечет аналогичное снижение и другими финучреждениями страны.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" намерен до конца года снизить процентные ставки по депозитам с 16% до 10-12%, заявил председатель правления финучреждения Александр Шлапак.

    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак. Тогда Данилюк не исключал, что национализированный "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

    "Если взять постоянные условия, представить, что никаких катаклизмов в стране не произойдет, то к концу года мы все будем на ставках 10-12% по депозитам в гривне", — заявил Шлапак в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованному в четверг.

    По его словам, одна из главных проблем страны — это высокие процентные ставки. "Даже в годы не очень высокой инфляции … ставка редко снижалась ниже 20%. Мы ("ПриватБанк" – Ред.) начинали с 20% по гривневой депозитной линейке. Сейчас наши ставки на уровне 16%", — сказал Шлапак.

    Он также сказал, что банк снижает процентные ставки и по валютным депозитам, однако не уточнил до какого уровня. Шлапак также считает, что снижение процентных ставок по депозитам "ПриватБанком" повлечет аналогичное снижение и другими финучреждениями страны.

    Ранее власти Украины заявляли, что одним из ключевых элементов реформы государственных банков является частичная приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до середины 2018 года. Государство планирует продать 20% акций, сохранив контрольный пакет 80%. Кроме того, в ноябре Украина и ЕБРР подписали меморандум о реформировании банка, который объявлен частью реформы госбанков страны.

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