Не по Кристи. Десять негритят и Валерия Гонтарева

Дмитрий Дзыговбродский, для РИА Новости Украина

Массовое закрытие банков свершилось — за время службы Гонтаревой на должности главы НБУ 77 банков были признаны неплатежеспособными. Провозглашенная Валерией Алексеевной программа "очистки банковской системы" продолжается и далее — видимо, до полного исчезновения самой банковской системы.

Падение национальной валюты обеспечено — гривна обесценилась более чем в три раза. В результате валютных спекуляций (15 грн за доллар осенью 2014 года и 30 грн за доллар в феврале 2015 года) многие политики Украины смогли увеличить свои состояния в разы.

Проект по национализации "ПриватБанка" успешно реализован: государству и гражданам Украины достались только долги — и до сих пор непонятно, куда ушли все те астрономические суммы, которые НБУ с 2014 года вливал в "ПриватБанк". Напомним, что в 2014 году "ПриватБанк" получил от НБУ 19 миллиардов гривен. А в 2015 году НБУ выделил "ПриватБанку" последовательно 2,38, 2,28 и 1,215 миллиардов гривен только в первом квартале.

Гонтарева даже и не скрывает особо, в чем именно заключалась ее основная миссия, что она считает пиком карьеры. "Я всегда говорила что не буду работать в Национальном банке семь лет. Если бы национализацию "ПриватБанка" мы сделали не в декабре прошлого года, а, например, в начале 2016 года, то я могла бы уйти и раньше, потому что реформа проведена. моя миссия выполнена", — отметила она.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский с юмором отмечает: "То, что у Гонтаревой получилось очень "хорошо", так это беспрецедентный объем эмиссий в течении 2014-2015 годов, которые привели к раскрутке инфляционно-девальвационной спирали. В эти годы Нацбанком через механизм выкупа ОВГЗ было напечатано 213 млрд гривен — в 2,2 раза увеличился объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка, а это чистейшей воды эмиссия".

Результаты деятельности Валерии Гонтаревой ощутил не только финансовый сектор Украины – уже вовсю начал вздрагивать от ошеломляющих ощущений реальный сектор экономики. А вот до обычных граждан "гонтаревские улучшения", оптимизация и реформы дотянутся чуть позже. Хотя обесценившаяся национальная валюта и рост цен тоже не совсем приятные вещи, но это всего лишь предвестники. Как перистые облака перед бурей.

Валерия Алексеевна категорически отметает все обвинения в "нечистой" работе. 10 апреля на пресс-конференции глава Нацбанка заявила: "Любые инсинуации относительно вывода денег за границу за время работы нашей команды не имеют под собой никаких оснований". Доказать это Валерия Алексеевна сможет своими дальнейшими действиями. Если устремится быстро и целенаправленно за границу, как ее коллега Наталья Яресько, тогда все сомнения и все вопросы отпадут.

То, что Валерия Алексеевна спокойно уйдет со своего поста, не менее спокойно заберет "честно заработанные" и величаво покинет Украину, мало кто сомневается. Не она первая. И точно не она последняя.

Достаточно вспомнить других "негритят" и по совместительству "эффективных управленцев Киева". У них сложилась одна и та же судьба — что у Эки Згуладзе, что у Хатии Деканоидзе, что у Натальи Яресько.

14 ноября 2016 года главы Национальной полиции Хатия Деканоидзе подала в отставку. Как отметили с грустным юмором граждане Украины, покинула страну с "багажом знаний и денег".

Когда Хатия давала прощальный бал-конференцию, она более всего сокрушалась о недостаточном финансировании. То есть "заработать" можно было бы забрать гораздо больше. Но пора уходить с тем, что есть. Тем более что нынешние власти Грузии довольно последовательно обвиняют Деканоидзе в масштабных кражах во время государственной работы на родине.

Нельзя забывать о литовском "негритенке", бывшем министре экономического развития и торговли Украины Айварасе Абромавичюсе. Свой эффективный и успешный государственный путь завершил в апреле 2016 года. Успел поучаствовать в скандале с "Укрбурштын" и 2,6 тоннами янтаря, задержанного в Ровно. Провел эффективно распиаренную приватизацию — замах на запланированные 17 млрд гривен, удар на реальные 144 млн гривен.

"Негритенок" из США Наталья Яресько оказалась самой успешной, самой хваткой и самой дальновидной. Заработала больше всех, уехала раньше всех. Наталья Ивановна выполнила все пожелания МВФ, обеспечила рост тарифов и сокращение социальных программ. При этом за время работы Натальи Энн Яресько МВФ вместо обещанных 17,5 млрд. долларов дал Украине только 6,7 млрд. долларов. Разве это не показатель эффективной работы? 14 апреля 2016 года Яресько ушла в отставку, а в октябре стала сотрудником Евразийского центра Атлантического совета (Вашингтон, США). Достойная награда.

"Негритенок" Эка Згуладзе, первый замминистра внутренних дел Украины, покинула свой пост 11 мая 2016 года. Она успела запомниться гражданам Украины скандалом с "чемоданом с 4 миллионами долларов в Борисполе". Благодаря работе Згуладзе на Украине появилась новая полиция в новой форме, напоминающая персонажей из американской комедии "Полицейская академия". Еще можно отметить резкое усиление преступности, рост числа особо тяжких преступлений, особенно убийств, многократное сокращение числа раскрытых дел. В итоге Эка Згуладзе сообщила украинской общественности, что ее зовут семейные дела, забрала с собой все, что заработала, заслужила и надарили — и улетела в Париж. Счастливая сказка со счастливым концом – вот, хоть кто-то попал в Европу.

Про "негритянка" Арсения Яценюка и говорить нечего. Все у него хорошо. Достаточно посмотреть на е-декларацию Арсения Петровича за 2016 год.

У всех "негритят-реформаторов" есть много общего. Никто из них не стал отказываться от зарубежного гражданства. Никто из "негритят" не стал отказываться от бизнеса, и пожелание "чтоб ты жил на одну зарплату" точно к ним не относится. Никто из "негритят" реально не завершил ни одну реформу, за которую брался, и вовремя покидал Украину, когда возникали вопросы по реформаторской деятельности.

Похоже, что профессионализм государственных чиновников Украины заключается в том, чтобы обеспечить себе достойную жизнь и вовремя улететь в страны, откуда "выдачи нет". "Кто последний вылетает из Борисполя, тот выключает на Украине свет".

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