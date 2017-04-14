Арестованы сотни объектов недвижимости по делу о хищениях в "ПриватБанке"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и наложил арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о махинациях в "ПриватБанке".

Постановление было принято судом 5 апреля и обнародовано в Едином реестре судебных решений 12 апреля.

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"Досудебным следствием (установлено), что бывшим руководством КБ "ПриватБанк" в период рефинансирования Национальным банком Украины предоставлялись кредиты юридическим лицам, которые определены НБУ как связанные лица, на заранее невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности юридических лиц перед банком на сумму более 372 млн 786 тыс 481 грн", — говорится в решении суда.

Согласно данным, "ПриватБанк" заключил договора с компаниями "Океанмаш", "Тайлон", "Эл Ти Групп", "Агентство Новый мир", "Фрилайн", "Зернопоставка-М", "Канделла", "ОПФ", "Элара" и "Коммунальное обслуживание домов". Предметом указанного соглашения было предоставление указанными обществами в залог корпоративных прав, поручителем выступила компания "ПриватОфис". В собственности последней находилось 415 объектов недвижимости, ни один из них не выступал залоговым имуществом в договорах.

"Бывшие должностные лица КБ "ПриватБанк" в соучастии с должностными лицами ООО "ПриватОфис", злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований законодательства Украины, действуя умышленно и достоверно зная о существующем запрете проведения активных операций со связанными с банком лицами, в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ, предоставляли кредитные средства ООО "ПриватОфис" на заранее невыгодных экономических условиях для банка, без обеспечения кредитов залоговым имуществом ООО "ПриватОфис" указанных субъектов хозяйствования, тем самым осуществляли растрату денежных средств в особо крупных размерах", — говорится в постановлении Печерского райсуда.

В конце 2016 года правительство национализировало "ПриватБанк" — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Глава Минфина страны Александр Данилюк тогда не исключал, что "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги "ПриватБанка" до "SD" (выборочный дефолт) с "R/R", отражающего, что компания находится под наблюдением регуляторных органов.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в "ПриватБанке" перед национализацией провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн.