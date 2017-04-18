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    Аналитика и комментарии

    Карасев: несколько слов об инвестклимате в Украине

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    Иностранный капитал беззащитен перед коррупцией и беззаконием в Украине, государство же не делает ничего, чтобы создать нормальные условия для его работы в стране, уверен политический эксперт Вадим Карасев.
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Украине — очевидные проблемы с инвестиционным климатом, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    "Honda, Shell, Mexx, Esprit, Tetra Pak, Tikkurila, Praktiker, OBI, River Island… Иностранные компании покидают Украину. Это лишь несколько известных европейских брендов, ушедших с рынка в последние годы. Этот список можно продолжать", — считает эксперт.

    Уходят десятки — приходят единицы, продолжает он.

    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Игорь Шевченко, facebook
    Фактически инвестклимата в Украине не существует - Шевченко

    "Очевидна проблема Украины с инвестклиматом. Иностранный капитал беззащитен перед коррупцией и беззаконием. Государство же не делает ничего, чтобы создать нормальные условия для его работы в стране. А ведь именно западные инвестиции, а не кредиты, могут стать источником роста благосостояния страны. Подробнее — в моем анализе инвестиционного климата Украины", — пишет Карасев.

    Напомним, президент  Петр Порошенко в конце декабря 2016 года подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", сообщается на официальном сайте главы государства.

    А эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко сообщал, что фактически инвестклимата в Украине не существует.

    "Произошло это (существенное крушение инвестиционного климата — Ред.) после достаточно глобальных скандалов и с оффшорами, и с Е-декларациями чиновников, что дало однозначный месседж нашим европейским партнерам, в том числе США, о том, что, к сожалению, большинство этой помощи, которая идет в виде грантов, в виде кредитов и финансирования, разворовывается. Потому все это сказывается на притоках инвестиций, которые, по сути, уже у нас не существуют", — рассказал эксперт.

    На сегодняшний момент инвестиционный климат, благодаря которому мы должны были получать вот эту ресурсную валютную подпитку, фактически не существует, следовательно, рынок валюты на 90% потребляется юридическими лицами, он находится в состоянии, когда большинство должно идти на черный рынок валюты и там уже пытаться купить ее для выполнения своих обязательств по контрактам, сообщил Шевченко.

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