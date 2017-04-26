Устенко: Украина безнадежно отстала от мировой экономики

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Общий объем обязательств Национального банка Украины перед МВФ в 2016 году вырос на 38% и составил 243 миллиарда гривен. В пересчете по курсу это около девяти миллиардов долларов.

При том, что общий долг Государства перед своими внешними кредиторами составляет около 36 миллиардов долларов. Если возвращаться к Международному валютному фонду, то в прошлом году погашения обязательств не было.

Необходимость выплаты долгов Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Мы должны деньги не только МВФ. Мы брали деньги у очень многих организаций. В целом выплаты в этом году по украинскому государственному внешнему долгу составляют 2,6 миллиарда долларов.

Это не такая уж критически большая сумма, учитывая то, что был получен миллиард долларов от МВФ и 600 миллионов евро от ЕС в виде так называемой макрофинансовой помощи, а в реальности – кредита, но от ЕС. Поэтому этот год каких-то особенных проблем не должен вызвать, но, с другой стороны, это не означает, что проблемы не существует.

Общий объем украинского государственного внутреннего и внешнего долга составляет более 80% к нашему ВВП. Это колоссальная сумма. Очень многие политики говорили, что эти 80% государственного долга означают более 5% ВВП, которые должна Украина отдавать просто за обслуживание своих уже накопленных долгов.

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Поэтому накапливать долги дальше возможно, но крайне опасно. И надо быть готовыми к тому, что у нас и выплаты идут колоссальные в 2018-2019 году. В 2018-2019 мы должны более десяти миллиардов долларов только по внешним кредитам вернуть. И тут надо ориентироваться на объем наших золотовалютных резервов, который не такой уж и большой.

Правильная была бы стратегия — пытаться проводить структурные реформы, о которых говорят очень многие, в том числе и оппозиция. Просто все видят их по-разному.

Если будет политический диалог внутри украинского политикума, то можно определиться с моделью роста украинской экономики. Мы находимся в крайне тяжелой ситуации, если собираемся расти, как выросли в прошлом году на 2,2%, и вырастем при хорошем раскладе на 2% в этом году. Этого недостаточно для того, чтобы поддерживать уровень жизни на прежних уровнях.

Но международный опыт показывает, что ни одной стране не удавалось эффективно бороться с бедностью, а мы бедная страна — две тысячи долларов ВВП на душу населения, если вы сравните его с европейским уровнем, то он в пять раз меньше даже по паритету покупательной способности, чем среднеевропейский уровень.

Ни одной стране не удавалось бороться с бедностью, если она росла меньше, чем 5% в год. Но вот если мы собираемся расти около 2% в этом году, то, к сожалению, борьбы с бедностью не получится. Нужны серьезные структурные реформы. Не разговор о структурных реформах, а реальное проведение структурных реформ, тогда можно будет попытаться сдвинуть паровоз с мертвой точки.

Если Украина собирается расти такими низкими темпами, расстояние между нашей электричкой и поездом мировой экономики будет продолжать увеличиваться.

В общем-то, стабильность есть и внутренняя, и внешняя. Внутренняя стабильность – это уровень инфляции, который, к сожалению, достаточно высокий. Прогноз МВФ – это двузначный уровень инфляции в Украине на этот год. А внешняя стабильность – это, конечно, курсовая стабильность.

Как правило, инвесторы не приходят в страну, в которой, я бы не сказал, что отсутствует курсовая стабильность, но слабопрогнозируемая курсовая политика плюс валотильность. Это курсовое отклонение, если оно значительное, а в условиях Украины оно может быть значительным, если пойдут к выплате эти огромные суммы.

Украине не мешало бы попытаться изменить свою модель и уйти от экспортной зависимости, попытаться перейти к модели инвестиционного роста, что было бы единственно возможным путем спасения из такой вот сложной ситуации. Но инвестировать можно только в те страны, которые имеют неплохой инвестиционный уровень.

Украина согласно двум основным рейтинговым мировым агентствам находится на пять ступеней ниже так называемого инвестиционного рейтинга. Как правило, в такие страны не очень-то инвестируют. Вот почему в прошлом году мы получили в реальный сектор экономики один миллиард долларов инвестиций, а 2,5 миллиарда долларов ушли в банковский сектор, который просто спасали, а не потому что он реально потреблял эти инвестиции и закладывал основы нашего будущего экономического роста.

Поэтому, когда идут большие суммы к оплате, возникает девальвационное давление в любой стране и на любую денежную единицу. И Украина вряд ли будет исключением, если только не произойдет реализация оптимистичного сценария, и мы не начнем активно расти. А активный рост будет означать еще и приток инвестиций. Тогда такой большой девальвационной нагрузки на гривну не будет", — сказал Устенко.

Ранее политический эксперт моделирования ситуация Валерий Гончарук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в МВФ на посту главы Нацбанка Украины хотят видеть человека, с которым они смогут договориться.

Также эксперт по вопросам пенсионной системы реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что заявление Рона ван Родена о накопительной пенсионной системе — это конфликт интересов Украины и МВФ.