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    Розенко о влиянии "российской агрессии" на экономику Украины

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    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, нельзя не учитывать тот факт, что в Украине идет война, которая существенно вредит национальной экономике.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Социальная ситуация в Украине является неудовлетворительной, однако нельзя не учитывать и тот факт, что страна находится в состоянии войны, заявил вице-премьер Павел Розенко.

    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    REUTERS/Gleb Garanich
    Грань нищеты. Украинцы в тисках бедности

    "Однозначно, социальная ситуация в стране является неудовлетворительной. Однако в мире нет ни одного государства, где при войне будет все хорошо. Более того, Украина оказалась в такой нелегкой ситуации из-за российской агрессии. Отмечу, что я не тот человек, который все списывает на Путина или войну, но не учитывать именно этот фактор, как причину бедности, нельзя", — заявил Розенко в эфире телеканала ZIK.

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    При этом вице-премьер утверждает, что украинская власть ищет выходы, чтобы улучшить социальное положение граждан. В частности, по словам Розенко, ярким примером того является повышение минимальной зарплаты.

    "С началом войны в Донбассе Украина потеряла 30% своего экономического потенциала. У нас фактически рухнула вся экономика страны. Однако сегодня мы не стоим на месте, а потихоньку наводим порядок. В частности, подняли минимальную заработную плату и проводим пенсионную реформу. В таких сложных условиях украинская власть делает все возможное, чтобы жизнь украинцев хоть как-то улучшилось", сказал он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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