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    Общество

    Розенко: с 1 мая в Украине повысят пенсии и прожиточный минимум

    Тема:

    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (210)

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    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных вырастет минимум на 10%, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Всего в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Голос Столицы
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    Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.

    "В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и от 1 декабря 2017 года", — сказал Розенко.

    По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря — 1373 гривен.

    "То есть для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодня уже зафиксирована", — добавил Розенко.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что с 1 октября будет повышено пенсионное обеспечение в случае, если будет проведена пенсионная реформа.

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