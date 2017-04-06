Розенко: с 1 мая в Украине повысят пенсии и прожиточный минимум

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Всего в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года.

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Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и от 1 декабря 2017 года", — сказал Розенко.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря — 1373 гривен.

"То есть для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодня уже зафиксирована", — добавил Розенко.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что с 1 октября будет повышено пенсионное обеспечение в случае, если будет проведена пенсионная реформа.