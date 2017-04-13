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    Цены на ряд лекарств упали втрое - Розенко

    (обновлено: )11202
    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    Бесплатные лекарства от Минздрава: полный список. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Бесплатные лекарства от Минздрава: полный список
    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Благодаря программе "Доступные лекарства" цены на некоторые препараты даже в тех аптеках, которые не участвуют в правительственной программе, снизились втрое. Об этом в четверг во время совещания по вопросу внедрения программы обеспечения доступности лекарственных препаратов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба секретариата Кабмина.

    "После введения правительственной программы "Доступные лекарства" цена на лекарства в обычных аптеках по тем наименованиям, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторым препаратам, которые участвуют в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое", — сказал Розенко.

    По его словам, это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.

    Напомним, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации).

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