Цены на ряд лекарств упали втрое - Розенко

РИА Новости Украина Бесплатные лекарства от Минздрава: полный список Благодаря программе "Доступные лекарства" цены на некоторые препараты даже в тех аптеках, которые не участвуют в правительственной программе, снизились втрое. Об этом в четверг во время совещания по вопросу внедрения программы обеспечения доступности лекарственных препаратов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба секретариата Кабмина.

"После введения правительственной программы "Доступные лекарства" цена на лекарства в обычных аптеках по тем наименованиям, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторым препаратам, которые участвуют в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое", — сказал Розенко.

По его словам, это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации).