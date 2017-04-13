Цены на ряд лекарств упали втрое - Розенко

"После введения правительственной программы "Доступные лекарства" цена на лекарства в обычных аптеках по тем наименованиям, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторым препаратам, которые участвуют в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое", — сказал Розенко.
По его словам, это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.
Напомним, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации).