Розенко назвал число аптек, реализующих программу "Доступные лекарства"

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что уже более 2 тыс. 700 аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства".

Об этом он сообщил во время брифинга о развертывании в Украине программы "Доступные лекарства", информирует УНИАН.

Он обратил внимание, что на сайте Минздрава есть интерактивная карта всей Украины, где можно в своем регионе найти конкретную аптеку, которая участвует в этой программе.

"Такой сервис готовый, такой сервис постоянно наполняется новыми аптеками. На сегодняшний день наибольшее количество аптек, которые задействованы по регионам: Винницкая область – почти 350 аптек, Днепропетровская – 210, Донецкая – 180, Кировоградская – 100, Луганская – 150, Николаевская – 170, Полтавская – 220, Ривненская – 200", — рассказал Розенко.

В то же время, по его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках.

Потому что, как пояснил Розенко, не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства".