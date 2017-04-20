наверх
20.04.201723:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Розенко назвал число аптек, реализующих программу "Доступные лекарства"

    (обновлено: )4
    Как пояснил Розенко, пока не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент. По его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что уже более 2 тыс. 700 аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства".

    Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.
    Скриншот видео
    Лекарства от государства эффективны раз в год - эксперт

    Об этом он сообщил во время брифинга о развертывании в Украине программы "Доступные лекарства", информирует УНИАН.

    Он обратил внимание, что на сайте Минздрава есть интерактивная карта всей Украины, где можно в своем регионе найти конкретную аптеку, которая участвует в этой программе.

    "Такой сервис готовый, такой сервис постоянно наполняется новыми аптеками. На сегодняшний день наибольшее количество аптек, которые задействованы по регионам: Винницкая область – почти 350 аптек, Днепропетровская – 210, Донецкая – 180, Кировоградская – 100, Луганская – 150, Николаевская – 170, Полтавская – 220, Ривненская – 200", — рассказал Розенко.

    В то же время, по его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках. 

    Потому что, как пояснил Розенко, не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент.

    Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Снег в Одессе
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    На месте стрельбы в центре Парижа
    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа