Врач выписывал лекарства для певца Принса на имя друга музыканта

JOE KLAMAR / AFP

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Врач выписывал лекарства для американского музыканта Принса, скончавшегося в апреле 2016 года, на имя друга музыканта, чтобы защитить личную жизнь певца, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные письменные показания и постановления на обыск.

Как сообщает агентство, результаты вскрытия показали, что 57-летний музыкант скончался от случайной передозировки фентанила, распространение которого находится под федеральным контролем.

Сообщается, что после смерти Принса были проведены обыски в его поместье Пейсли-парк в штате Миннесота, были изучены телефонные разговоры со знакомыми певца, а также его электронная переписка. В ходе обысков следователи пытались установить, откуда Принсу удалось взять фентанил.

Согласно документам, врач из штата Миннесота Майкл Тодд Шуленберг, который принимал у себя Принса 7 апреля, а также накануне смерти певца 20 апреля, признался в том, что он выписал оксикодон для музыканта на имя "Кирка Джонсона для защиты личной жизни Принса". Как сообщает агентство, Джонсон являлся давним другом певца.

СМИ сообщали, что Принс несколько лет был зависим от обезболивающего Percocet. Доктора начали выписывать певцу этот препарат в 2009 году, когда он страдал от болей в тазобедренном суставе. В 2010 году Принсу сделали операцию, однако с тех пор он пристрастился к медикаменту, и продолжающаяся зависимость стала негативно сказываться на здоровье. Percocet — торговое название в Северной Америке лекарства на основе комбинации полусинтетического опиоида и парацетамола.

Среди лекарств скончавшегося музыканты были обнаружены упаковки с названием Watson 385, который содержит парацетамол и синтетический опиоид, использующийся для обезболивания. Как показал анализ содержавшихся в упаковке таблеток, в состав по меньшей мере одной из них входил сильнодействующий синтетический наркотик. Также были обнаружены "десятки таблеток", содержащих другие наркотические вещества, распространение которых находится под наблюдением закона.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс скончался 21 апреля в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.