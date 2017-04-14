Из Кропивницкого: доступны ли "доступные лекарства"

РИА Новости Украина

С этой недели в Кировоградской области уже выписывают и продают "доступные лекарства" от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Государственная программа "Доступные лекарства" дает право каждому украинцу получить медицинские препараты бесплатно или с небольшой доплатой, пишет Ольга Степанова.

Для этого нужно обратиться к участковому врачу, получить у него рецепт и с этим рецептом пойти в аптеку, которая заключила договор с вашим конкретным центром первичной помощи и семейной медицины. Там вам дадут лекарство бесплатно или продадут существенно дешевле рыночной стоимости – разницу аптеке потом компенсирует центр первичной помощи.

Где и как?

Итак, для начала, чтобы получить льготный рецепт, нужно обратиться к участковому терапевту или педиатру. Если вы состоите на диспансерном учете и регулярно посещаете врача, то вам сразу же выдадут рецепт. В противном случае вас могут направить на профосмотр и на консультацию к специалисту (кардиологу, эндокринологу или пульмонологу). Важно, что ни врачи стационаров, ни специалисты в поликлиниках "доступные лекарства" выписывать не будут, только участковые и семейные врачи.

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Рецепт врач выписывает по форме №1 (то есть это не просто название на бумажке, а утвержденный бланк с печатью медучреждения и подписью медработника) и указывает в нем не название препарата, а только международное непатентованное название действующего вещества на латыни. Конкретный препарат – дешевый или дорогой, украинский или импортный – вы сможете потом выбрать сами из имеющихся в аптеке.

Рецепт выдается на один месяц и на строго определенное количество препарата. То есть, чтобы всегда получать "доступные лекарства", терапевта придется посещать ежемесячно.

Купить лекарства по программе можно будет не во всех аптеках. Впрочем, это не большая проблема. По словам директора областного департамента здравоохранения Олега Рыбальченко, уже в первую неделю апреля договоры об участии в программе заключили с 21 аптечной сетью области (а только в сети "Ліки Кіровоградщини" 141 аптека). В областном центре "доступные лекарства" уже можно приобрести в 42 аптечных пунктах (полный список можно увидеть на сайте управления здравоохранения Кировоградского горсовета). На каждой из этих аптек вскоре появится табличка "Аптека – учасниця програми "Доступні ліки"".

Но вы сможете приобрести лекарства только в аптеках, которые заключили договор именно с вашим центром первичной помощи. То есть, если вы прописаны на поселке Горном и получили рецепт в тамошней амбулатории, то и купить лекарства можете только в трех аптеках на Горном: №№ 5, 6, 151. Так что лучше попросить список аптек у врача.

Что за сколько?

По словам директора департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олега Рыбальченко, на программу "Доступные лекарства" наша область в этом году получит 12,4 млн грн. Распределяться по центрам первичной помощи они будут в соответствии с количеством больных.

А в целом, по словам директора департамента, в Кировоградской области около 600 тысяч больных с сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом II типа и бронхиальной астмой! (Цифра показалась нам дикой, но и не верить медику основания у нас нет.) То есть, если разделить сумму компенсации на всех, получается очень смешная экономия – аж по 21 грн в год!

"Так считать нельзя, – объясняет Олег Рыбальченко. – Если лекарство для астматика стоит 500 грн, то все эти 500 грн ежемесячно ему компенсируются. А при сердечно-сосудистых заболеваниях препараты иногда нужно принимать не постоянно, а курсами, и стоят они чаще всего намного дешевле".

К тому же в список Минздрава вошли далеко не все лекарства. В первом списке "доступных лекарств", обнародованном Минздравом, были названы не препараты, а действующие вещества (именно их названия врач пишет в рецепте). Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: Амиодарон, Амлодипин, Атенолол, Верапамил, Гидрохлортиазид, Спиронолактон, Фуросемид, Дигоксин, Эналаприл, Изосорбид динитрат, Карведилол, Клопидогрел, Метопролол, Нитроглицерин, Симвастатин, Бисопролол. Для лечения бронхиальной астмы: Беклометазон, Будесонид, Сальбутамол. Для лечения диабета II типа: Метформин, Гликлазид.

А третьего апреля вышел приказ МОЗ № 360, в котором министерство уже конкретизировало, какие именно препараты с этими действующими веществами будут бесплатными, за какие нужно будет доплачивать, а какие по-прежнему можно купить только за полную стоимость. Весь список можно увидеть на сайте МОЗ и на электронном ресурсе "Аптека".

Мы же просто приведем примеры. В списке 24 препарата с действующим веществом Амлодипин украинских и турецких производителей. При этом 50 таблеток "Амлодипина" производства "Фармак", рыночная стоимость которых 30 грн, можно будет получить бесплатно. А вот за 20 таблеток "Амлодипин Дарница" (рыночная стоимость 12,45 грн) нужно будет доплатить 6,5 грн. А за сумской "Семлапин" (рыночная стоимость 30,32 грн) заплатить из своего кармана придется уже 22 грн. То есть простой расчет, что самое дешевое лекарство бесплатно, а за более дорогие придется доплачивать, здесь не проходит. Сумма бюджетной компенсации за каждый препарат определена отдельно.

Некоторых препаратов с действующим веществом Амлодипин ("Нормодипин", "Азомекс", "Амло", "Норвакс", "Тенокс" и др.) вообще нет в минздравовском списке, их можно купить только за полную стоимость.

Та же история, например, с Гликлазидом. Если вы предпочитаете "Диаглизид" производства "Фармак", то сможете получать его бесплатно. За "Диаглизил MR" того же "Фармака" придется доплачивать 51 грн. Если же вы обычно принимаете "Диабетон", то за каждую упаковку придется доплатить 89 грн.

При этом аптеки не обязаны иметь в наличии все препараты из списка. Олег Рыбальченко рассказал, что во время внедрения прошлой программы реимбурсации (с 2013 года государство компенсировало часть стоимости лекарств больным с артериальной гипертензией) большинство аптек закупали для продажи по программе только те лекарства, стоимость которых полностью компенсировалась из бюджета. Им просто так было удобнее.

Сейчас все это выглядит довольно сложно. Можно прогнозировать, что на первом этапе мы столкнемся и с неправильно оформленными рецептами, и с тем, что, выстояв в очереди в одной аптеке, вы можете узнать, что именно вашего препарата по льготной цене там нет или что вам нужно идти в другую аптеку и т.п. Но со временем мы привыкнем.

К тому же программа "Доступные лекарства" никому ничего не запрещает. Если вам неудобно каждый месяц ходить за рецептом к врачу или если вы привыкли покупать лекарства в аптеке возле работы, то вы можете продолжать покупать их за полную стоимость – это не запрещено.

Но на самом деле Минздрав, реализуя программы реимбурсации (механизм обеспечения населения лекарственными средствами, который подразумевает адресное возмещение стоимости назначенного лечения), преследует две цели. С одной стороны, программа, конечно, должна сделать лечение для каждого украинца более доступным. Но, с другой стороны, таким образом медики надеются прекратить бесконтрольное употребление лекарств, когда больные вместо того, чтобы обращаться к врачу, спрашивают у провизора в ближайшей аптеке, чего бы такого выпить "от сердца"…

Согласитесь: полная компенсация стоимости препаратов, некоторые из которых стоят больше пятисот гривен, – совсем не худший способ вернуть наше с вами доверие к врачам.