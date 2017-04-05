Как работает программа "Доступные лекарства". Разъяснения замминистра

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

С первого апреля в Украине стартовала государственная программа "Доступные лекарства", которая предусматривает регулирование цен на лекарства и возмещение их стоимости.

Это касается медпрепаратов для больных гипертонией, астмой и сахарным диабетом второго типа. Часть лекарств граждане будут получать бесплатно, путем так называемой реимбурсации, а цены на часть лекарств будут устанавливаться референтным ценообразованием.

Уже обнародован Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Реестр содержит 157 лекарственных средств, и стоимость 23 препаратов будет возмещаться полностью. Такие лекарства будут отпускаться пациентам по рецептам бесплатно.

Подробнее о реализации и работе проекта "Доступные лекарства" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

(публикуется на языке оригинала)

Програма стартувала. Вона передбачає регулювання цін на ліки, відшкодування їх вартості. Зважаючи на те, що програму двічі відтерміновували, на сьогодні ми можемо констатувати, що зараз відбувається її повноцінний запуск?

– Саме так. Проект розпочався. І він поступово набиратиме обертів. Проект діє по всій території України і поширюється без обмежень на всіх без винятку громадян.

Наш проект, він якраз є яскравим прикладом того, як міністерство формує політику, а відповідні території, згідно з децентралізацією, її реалізовують. Власне, я ще раз хочу підкреслити, що цей проект набиратиме обертів поступово шляхом долучення аптечних закладів до проекту, а участь в проекті є добровільна.

Тобто філософія закладена тут абсолютно прозора і зрозуміла в контексті того, що це є процес абсолютно добровільний, виключно на таких засадах побудовано. І ми врахували кращі напрацювання в цьому плані міжнародних практик.

Прем'єр Володимир Гройсман казав, що перші результати зможемо побачити з 10 чисел квітня. Що зараз відбувається – останні узгодження, чи вже зараз десь можна отримати ці безкоштовні ліки?

– Власне, уряд передбачив у державному бюджеті на реалізацію цього проекту півмільярда гривень. Це наші з вами кошти, кошти платників податків, і доступ до коштів сьогодні є відкритий. Він відкритий по всіх областях.

Питання руху коштів сьогодні – це є питання відповідно до тої території, до тої області, де сьогодні ще не ухвалено відповідні рішення. Оскільки кожен рівень обласний повинен ухвалити рішення, щоб кошти дійшли до кінцевого розпорядника коштів, до кожного району і міста, де вони будуть, власне, і заключати ці угоди з аптечними закладами.

У переважній більшості областей такий розподіл відбувся, і більше того, кошти вже є на рахунках кінцевих розпорядників, що заключає вже угоди з аптеками. Таких угод вже укладено на сьогоднішній день близько 140: це Вінницька, Волинська, Херсонська, Миколаївська області.

Ми активно моніторимо цей процес і розуміємо, що посеред тих областей, які я назвав, які є зараз лідерами, будуть, звичайно, ті, які займають "золоту середину", і ті, які будуть в проекті трошки відставати. Тому наше завдання – сформувавши політику з цього питання, дати всі інструменти, можливості для того, щоб в рамках децентралізації проект реалізовувався максимально ефективно на місцях.

Тому зараз дуже важливо, щоб максимально активними були як лікарі, які виписують рецепти для хворих, і так само активні були громадські активісти, які б спонукали владу на місцях, муніципалітети, ефективно використовувати ці кошти.

Тому що наступне, про що, можливо, ще прем’єр не говорив, але ми вже про це говоримо, за підсумками трьох місяців для тих, хто неефективно буде використовувати кошти, ми будемо рекомендувати на рівні області перерозподіляти на ті території, де більш ефективно вони освоюються, а для тих областей, які загалом неефективно їх використовують, будемо забирати і перерозподіляти на інші області, які в проекті рухаються динамічніше і швидше.

Тобто тепер пацієнти зможуть безкоштовно або трошки доплативши отримувати ліки по трьох категоріях захворювань? Нагадайте, що це за категорії, і чому обрали саме їх?

– Давайте по порядку, щоб було для всіх зрозуміло, я нагадаю хронологічно, як все відбувалося. Отже, перше – до програми включено три нозології, три групи захворювань: це захворювання кардіо, так звані серцево-судинні захворювання. Таких хворих у нас є близько 10 мільйонів. І щороку в нас є більше 20 мільйонів звернень з цього приводу, що ці люди звертаються до лікаря з того чи іншого приводу.

До речі, якщо вже брати статистику загалом, то зі 100 хворих, які помирають в Україні, 67 помирає від серцево-судинних захворювань. Оце відповідь номер один на питання, чому це стоїть в пріоритеті.

Друге – це захворювання на цукровий діабет другого типу, це захворювання, яке в шість разів кількісно є більше від тих, хто сьогодні хворий на цукровий діабет і отримує інсулін. Є більше мільйона таких хворих. І вони постійно приймають таблетовані форми лікарських засобів, які регулюють рівень цукру в крові.

І безпосередньо третя нозологія – це бронхіальна астма. Таких хворих загалом в Україні не так багато – 210 тисяч, але тут дуже багато є дітей, підлітків, які постійно приймають у тому числі дорогі препарати. І беручи до уваги, що вони постійно змушені приймати ці ліки, вартість яких сягає до 500 гривень, вони також увійшли в цю програму.

У перспективі ми плануємо кількість цих нозологій збільшувати. Сюди будуть доєднуватися нові захворювання. Не виключено, що такі серйозні, як онкозахворювання, оскільки це також один із пріоритетних таких станів і захворювань, які сьогодні є в Україні. Але про це ми будемо говорити згодом, коли вже проект набере обертів, і коли ми будемо мати в тому числі і фінансову можливість у рамках держави долучати нові нозології, нові групи захворювань до цього проекту.

У цілому в світі це найкращий дієвий механізм зниження цін на лікарські засоби. Отже, я нагадаю, що працює проект в напрямку, перше – це державного регулювання цін, так званого референтного ціноутворення, і друге, що важливо, – це у форматі відшкодування або реімбурсації.

Вартість яких ліків держава відшкодовуватиме повністю, яких частково? За яким принципом відзначатиметься це відшкодування? Що береться за основу – вартість, затребуваність, популярність?

– Насамперед, береться до уваги група захворювань, про які я сказав, і після цього виробники подавали до МОЗ свої заявки, хто готовий увійти в наш проект і брати участь, забезпечуючи певні обсяги цих лікарських засобів для того, щоб вони були присутні в аптечних закладах.

Таких виробників є 35. Це 20 імпортних і 15 українських, і загалом вони запропонували для участі в проекті, і це затверджено відповідним наказом МОЗ, 157 торгових найменувань лікарських засобів. Ціна на ці лікарські засоби, які є в проекті, перебуває на рівні середньої ціни на такі ж лікарські засоби в референтних країнах. Це п’ять країн, які є нашими сусідами: Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина та Латвія, і діапазон цін на лікарські засоби в частині відшкодування є різний.

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Так, для прикладу, є лікарський засіб, такий як "Фуросемід" чи "Дігоксин", де, відповідно, відшкодування є вісім гривень чи дев’ять гривень для лікування серцево-судинних захворювань. Є лікарський засіб "Тромбонет", де відшкодування здійснюється на рівні 135 гривень. Або для прикладу, лікарський засіб "Вазиліп", виробництва Словенії, відшкодування йде на рівні 148 гривень.

Давайте розберемось у відсотках.

– Йде розмова про стовідсоткове відшкодування. Тобто це ціна лікарського засобу, який є в аптечному закладі, коли ми йдемо до лікаря, отримуємо рецепт, у рецепті вказана діюча речовина. За цією діючою речовиною якраз є цей препарат, який визначений по найменшій ціні. Ви приходите і по тих цінах, які я назвав, отримуєте лікарський засіб безкоштовно, даючи просто рецепт для аптечного закладу. Аптечний заклад, відповідно, отримує гроші від розпорядника коштів згідно з укладеною угодою.

Яким чином визначались препарати, які потрапили в цей перелік?

– Всесвітня організація охорони здоров’я видає базовий перелік тих ліків, які вона рекомендує, щоб країни, такі як Україна, країни з економікою, яка формується, яка розвивається, мали в своєму обов’язковому базовому переліку.

У нашому базовому переліку, національному переліку лікарських засобів, власне, є 21 діюча речовина. Відповідно для лікування кардіозахворювань, серцево-судинних – це 16 молекул, для діабету другого типу – це дві молекули і для астми – це три молекули. А те, що я вам називав, – це вже є торгові назви ліків, ті, які перемогли, і які будуть отримувати стовідсоткове відшкодування. Всі інші, а я вам сказав про те, що таких торгових назв є 157, є в проекті, коли люди можуть їх отримати, віддавши рецепт і доплативши різницю.

Різниця, до речі, невелика – шість, сім, десять гривень, доплачуєш її і отримуєш інший препарат із торговою назвою іншою, але з тією самою діючою речовиною.

Будь-яка хвора людина може потрапити під дію цієї програми?

– Саме цікаве в цьому проекті є те, що він поширюється на всю територію України і на всі без винятку групи, скажімо так, на всіх без всіх без винятку громадян України, незалежно від того, чи це дитина, підліток, студент, працюючий, непрацюючий, пенсіонер, на всіх без винятку громадян України.

Що це за рецепт? Потрібно мати спеціальний рецепт? Як його отримати?

– Я, користуючись нагодою, в першу чергу, хочу звернутись до лікарів, оскільки вийшов новий наказ МОЗ, який передбачає певні зміни у формі рецепту, я хочу сказати, що на весь перехідний період до першого липня ці рецептурні бланки, які діють за формою один, вони і далі діють в Україні, і тільки з першого липня уже набере силу дії новий бланк, видозмінений.

Взагалі є встановлена форма. Вона у всіх лікарів є, так звана форма №1. На ній просто виписується лікарський засіб, є позначка, що це є стовідсоткове відшкодування чи це відшкодування, або просто вказується діюча речовина, і аптечний заклад сам визначить формат участі в програмі того лікарського засобу, який буде обраний пацієнтом. Тому тут гальмуючих механізмів немає ніяких.

Дуже важливо, щоб перше – був рецепт за формою №1, це звичайна встановлена форма, яка діє в Україні і діяла, це щоб він був виписаний за діючою речовиною, і щоб той аптечний заклад, до якого ми звернулись, був у проекті, і на ній була наліпка "Доступні ліки". Тобто якщо така наліпка є на дверях чи десь у видному місці аптечного закладу, це означає, що він бере участь у проекті, це означає, що тут можна скористатись в рамках цього проекту і отримати лікарські засоби.

У першу чергу, це повинні бути аптеки, які десь є поряд з лікарською практикою, а я нагадаю, що проект охоплює всіх лікарів, незалежно від форми власності, чи це є приватний лікар, чи є державний лікар. Так само і аптечний заклад – чи є приватна форма власності, чи комунальна форма власності. Тобто той аптечний заклад, який із розпорядником коштів уклав угоду, є в проекті, і є в нашій програмі, і кількість аптек, наскільки я розумію, постійно буде збільшуватись.

Власники деяких комерційних мереж доволі скептично налаштовані до запровадження цієї програми, тому що не розраховують отримати цю компенсацію державну?

– Лукавлять, як завжди. Правда — завжди посередині. Тому що в рамках нашого проекту звіт за те, що надані ліки для хворих, подається кожних 15 днів, і відповідною постановою передбачено, що розраховується держава з аптекою протягом чотирьох днів. Це жорсткі регламентовані норми, і тут ризику немає ніякого.

Що стосується попередніх проектів і нерозрахунків, тут також істина завжди посередині, оскільки попереджали в окремих регіонах, в тому числі аптечні заклади, про те, що проект згортається, він не фінансується, під нього немає коштів. Але аптечні заклади продовжували давати лікарські засоби, і коли настав час, коли треба було розраховуватися, вийшло, що цих коштів немає.

Більшість регіонів знайшли можливість відшкодувати, розрахувалися з аптечними закладами, окремі не отримували коштів. Але тут питання є дуже просте: кожен аптечний заклад укладає з розпорядником коштів відповідну угоду, у рамках цієї угоди і окреслена сума, по якій вони працюють. Тому проблем немає жодних.

А якщо взяти до уваги, що з півмільярда гривень більше ніж 100 мільйонів – це кошти безпосередньо дистриб’юторів і аптечних закладів, які отримують це у формі торгової націнки і надбавки, то мені здається, це супермотивація для того, щоб брати участь у проекті.

Перед запровадженням програми активно обговорювалась у ЗМІ тема про те, що виробникам невигідно буде завозити дорогі препарати, і певна кількість ліків просто зникне. Зараз дефіциту ліків немає. Чи може МОЗ мотивувати фармацевтів робити такі поставки для тієї категорії хворих, які не можуть користуватись іншими препаратами?

– У проекті документа, тому, який обговорювався станом на перше лютого, дійсно була жорстка норма, де пропонувалось регулювати ціни, які є вищі референтної, тобто ті, які не беруть участі в проекті. Тому у дистриб’юторів і відповідно у аптечних закладів виникали сумніви щодо того, чи є потреба, щоб такі лікарські засоби були присутні, оскільки на них регулюється ціна на вільному ринку.

Але ми ж всі знаємо, що Україна обрала шлях вільної економіки, тобто ми відкриті для ринку і, безумовно, будь-яке регулювання не дає ніяких наслідків, окрім того, що зникають ліки, пізніше породжуються якийсь паралельний, скажімо, тіньовий імпорт або тіньова торгівля, інтернет-торгівля процвітає і, безумовно, на цьому виникає підґрунтя для більш неправомірних дій.

У зв’язку з цим ця норма не набула чинності, тобто всі ті лікарські засоби, які не увійшли в проект, вони мають можливість бути реалізовані у вільному доступі на вільному ринку, і жодних проблем з тим немає і підстав для того, щоб вони зникали з обігу.

Чи можна взяти рецепт тривалого користування?

– Рецепт працює протягом 30 днів, тобто якщо ми раз на 30 днів йдемо до лікаря для того, щоб відкоригувати наш план лікування, на наш погляд, це є добра норма.

Але, беручи до уваги те, що є хворі, які постійно приймають ліки і, відповідно, пожиттєво приймають препарати, тут вже коригувань не потрібно, зараз розглядається міністерством, щоб такі ліки виписувались на 90 днів, на три місяці, і щоб ця норма була закріплена чинним законодавством. За підсумками трьох місяців, які зараз ми напрацюємо до першого липня в проект внесуться відповідні зміни.

Я хочу сказати, що цей проект "Доступні ліки" є невід’ємною складовою взагалі національної політики забезпечення населення України лікарськими засобами до 2025 року. Таку політику ми розробили і ми подали її на розгляд Кабміну. Сподіваємось, що також буде ухвалена і так само ця політика є невід’ємною складовою тих реформ, які впроваджує сьогодні МОЗ, в тому числі, на первинній ланці.

Нагадаю, право виписки рецепту має тільки лікар на первинній ланці, на амбулаторному рівні. Якщо ми потрапляємо до стаціонару, до лікарні, там лікар не має права виписати цей рецепт на ці три нозології, які лікуються дуже добре на амбулаторному рівні.

Ранее президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий в эфире "ГС" подчеркнул, что суммы, которую выделил Кабмин на программу "Доступные лекарства", недостаточно на 12 миллионов больных.

А эксперт по реформе системы здравоохранения Александр Ябчанка в эфире "ГС" пояснил, что каждый больной сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа сможет по рецепту врача получить в аптеке лекарства бесплатно.