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    Бесплатные лекарства от Минздрава: полный список

    (обновлено: )13601
    С 1 апреля Министерство здравоохранения предоставляет каждому украинцу получить бесплатно или с небольшой доплатой лекарства по трем категориям болезней, программа получила название "Доступные лекарства". Полный список препаратов - в инфографике РИА Новости Украина.
    Бесплатные лекарства от Минздрава: полный список. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Министерство здравоохранения запустило долгожданную программу по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов), старт уже дважды откладывался. Но бесплатно лекарства смогут получать не все.

    Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.

    За последнее время в Украине уже были две реимбурсационные пробы в фармацевтическом секторе. В 2012-2014 годах реализовывался пилотный проект по возмещению стоимости лекарств от гипертонии. Однако назвать его успешным сложно: по итогам 2013 года в рамках реализации данного проекта на лекарства от гипертензии из 191,6 млн грн выделенных средств было израсходовано 164,64 млн грн (85,9 %). То есть почти 27 млн грн вернулись в бюджет.

    Отсутствие препаратов в аптеках зачастую вызывалось хронической неспособностью нашего забюрократизированного государства вовремя рассчитываться с аптечными сетями. То есть, аптекам было невыгодно торговать препаратами из списка программы реимбурсации.

    Продолжение читайте в статье: Таблетки – бесплатно. В Украине стартует программа "Доступные лекарства"

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