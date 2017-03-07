Как вам жизнь на руинах того, что осталось от медицины?

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Анна Лаба, РИА Новости Украина



Профсоюз готов судиться с Минздравом

Профессиональное медицинское сообщество всерьез обеспокоенно отсутствием документов, определяющих концепцию, стратегию, план реформирования и развития системы здравоохранения Украины.

"Мы приветствуем реформирование в отрасли, но очень настороженно к этому относимся. Первое, что смущает такой многочисленный и работоспособный профсоюз, который объединяет 80 тысяч медицинских работников Киева — это отсутствие системы предлагаемых реформ. Прежде всего, во всех документах отсутствует система финансирования, а именно она определяет то или иную систему здравоохранения. Однако мы хотим, чтобы в нашей стране все происходило в соответствии с законодательством, в соответствии с нашей Конституцией", - заявила председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская на пресс-конференции в Киеве.

При этом, по ее словам, документы, размещенные на сайте Минздрава, нарушают ряд статей Конституции Украины, других законодательных актов.

"Ни на одном документе, который выпускает Минздрав, нет слова "приказ", а только "проект". К сожалению, если бы не защитная приписка "проект", профсоюз медработников города Киева подал бы в суд на все документы, потому что они находятся в законодательном отрицательном поле и не отвечают нашему законодательству", — подчеркнула глава профсоюза.

Отрывочные фрагменты без четкого плана

Член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый обратил внимание на отсутствие четкого плана реформирования системы здравоохранения в Украине.

"Идеи, которые изложены только в презентациях и попали только в некоторые документы, которые мы видели, не оформлены надлежащим образом в виде правовых документов", — сказал Надутый, добавив, что это создает риски субъективной трактовки реформы системы здравоохранения и возможного ее саботажа.

По его словам, даже те документы, которые уже утверждены Кабинетом министров, не выдерживают критики со стороны профессиональных медицинских работников.

О врачах забыли

Что касается реформы первичного звена, а именно изменений условий работы участковых врачей, то, как отметила Канаровская, ни в одном из документов Минздрава, нет даже упоминания об условиях труда и социальной защите медработников.

"И сегодня профсоюз находится в очень сложной ситуации, потому что медики требуют реакции на все эти документы, и медицинские работники Киева не согласны и ждут объяснений от Министерства, как это законодательно будет выполняться", — сказала Канаровская.

По ее словам, участковые врачи обращаются в профсоюз с практическими вопросами, например, кто будет обслуживать 2 тысячи пациентов заболевшего коллеги-участкового, однако ни у профсоюза, ни у Минздрава нет четких ответов.

Кроме того, отметила Канаровская, в Министерстве здравоохранения не имеют данных. Какими именно кадровыми и материальными ресурсами располагает отрасль. Например, в Киеве в целом не хватает 4 тысяч медработников, в частности 500 участковых врачей. К тому же, из 2200 работающих в столице врачей первичного звена 250 — пенсионеры за 70.

Вытесняют из страны

В свою очередь старший научный сотрудник отдела травмы центральной нервной системы Института нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины, нейрохирург первой категории Андрей Гук сообщил, что Украину ежегодно покидает 7 тысяч медицинских работников, треть из которых — врачи.

По мнению представителей профессионального сообщества, если такая тенденция будет нарастать, то в Украине искусственно будут созданы такие условия, что население просто некому будет лечить.

Медики напомнили, что в этом году на нужды здравоохранения из государственного бюджета было выделены средства на уровне 3% от ВВП.

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"Государство, общество должно выделить сегодня в двое больше — 5,6%-5,8% от ВВП. Это минимум, при котором отрасль является управляемой и может развиваться, при 3% она умирает непременно. И все сегодняшние разговоры о реформе, основанные на эффективности использования этих нищенских 3% — это все манипуляции общественного сознания. Это все равно, какие бы красивые слова не говорили, приведет к разрушению отрасли", - подытожил Надутый.