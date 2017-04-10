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    Супрун: в Украину доставили первую партию лекарств для онкобольных детей

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    По словам исполняющей обязанности министра здавоохранения Ульяны Супрун, Минздраву удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Украину доставили первую партию лекарств для лечения детской онкологии по международным закупкам 2016 года, сообщает исполняющая обязанности министра здавоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

    Заместитель министра здравоохранения Роман Илык
    drohobych.com.ua
    Как работает программа "Доступные лекарства". Разъяснения замминистра

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    По словам Супрун, речь идет о препаратах на 60 миллионов гривен, которые составят 15% от всего объема лекарств для онкобольных детей. "И эта поставка первая из целой цепочки — такие препараты и в дальнейшем будут прибывать в Украину. Большинство из них привезут уже в течение лета", — написала Супрун.

    Также Супрун заявила, что это — "самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении".

    "Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей", — отметила Супрун.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в субботу, 1 апреля, в Украине должна стартовать правительственная программа "Доступные лекарства".

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