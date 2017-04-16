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    Общество

    Гройсман опубликовал карту аптек, отпускающих лекарства бесплатно

    (обновлено: )37610
    По словам премьера, за первые дни программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться ее преимуществами, и "очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал карту с аптеками, которые работают по программе "Доступные лекарства".

    Заместитель министра здравоохранения Роман Илык
    drohobych.com.ua
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    На своей странице в Facebook Гройсман призвал распространять дальше эту информацию.

    "За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой", — написал премьер.

    "Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине. Распространяйте!" — отметил Гройсман.

    Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства".

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