История Украины и металлолом: о вандалах и памятниках

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Охотники за металлом

Сколько стоит история? Как бы цинично не звучало, но этот вопрос всё чаще задают в последнее время. Акты вандализма в отношении исторических памятников в Украине давно уже не редкость. Однако если ранее вандалы руководствовались скорее идеологическими мотивами, то сейчас — всё чаще жаждой наживы. Металл то нынче стоит дорого.

Полиция открывает уголовные дела, но о виновниках преступлений пока не слышно.

Агентство РИА Новости Украина вспоминает последние нашумевшие акты вандализма.

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Добрались до Леси

В воскресенье, 23 апреля, стало известно, что на Байковом кладбище в Киеве неизвестные разграбили могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки. С могилы украли бронзовые элементы, сообщило Эспрессо.

Из открытых источников Могила Леси Украинки

Как известно, могила Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году там был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Установили и украли

Кроме того, в Дружковке (Донецкой области) неизвестные украли памятный знак воинам АТО. По иронии судьбы, это произошло в день установления 22 апреля.

Данный факт полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечалось, что гранитный знак с надписью о том, что на этом месте будет установлен памятник погибшим в АТО, был изготовлен по заказу и за средства местных властей.

От Швейка до Бендера

Другой инцидент произошел 18 апреля 2017 года в Одессе: неизвестные похитили бронзовую мини-статую бравого солдата Швейка с фасада легендарной пивной "Гамбринус".

Позже полицейские сообщили о задержании 30-летней одесситки. Задержанная объяснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

048.ua В Одессе украли мини-статую бравого солдата Швейка

Перед этим 9 апреля в Одессе неизвестные повредили мемориальную доску в честь героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера и украли его бронзовый медальный профиль, сообщала Думская.

Разобрали Вечный огонь

В начале апреля в Киеве неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы.

Кражу обнаружили коммунальщики в воскресенье, 2 апреля.

Украинское фото Неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве

Напомним, мемориал Вечной Славы состоит из обелиска и Аллеи Павших Героев, где расположены 34 могилы воинов, погибших в годы Второй мировой.

А коник без ноги

Немало удивила киевлян и кража в столице части памятника командиру Красной армии Николаю Щорсу. Конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

Примечательно, что злоумышленники так и остались никем незамеченными.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу

Власти расценили инцидент как акт вандализма, однако сам монумент "приговорили" к демонтажу еще прошлым летом.

Полиция завела уголовное дело по статье 194 УК Украины — "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, националисты собирались снести памятник еще 24 августа 2016 года. Накануне Дня Независимости Щорса оградили лесами, но десятки полицейских встали на его защиту. Киевские власти заявили, что памятник Щорсу демонтируют лишь после того, как Минкультуры исключит его из перечня объектов культурного наследия. Демонтаж монумента был запланирован на конец августа, однако памятник просто завесили полотнищем цвета флага Украины.

Власти уверяют: монумент будет просто перемещен в "Музей тоталитарной пропаганды СССР". Туда же обещают переместить и многие другие демонтированные памятники советской эпохи со всей страны, но сам музей еще не создан.

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Оставили без трости

Пока все обсуждали исчезновение части памятника Щорсу, кто-то незаметно отпилил и украл трость-часть памятника Михаилу Паниковскому, персонажу произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой телёнок".

Памятник установлен в центре Киева, недалеко от Крещатика на улице Прорезной.

Кто, когда и как совершил это преступление, — пока неизвестно. Предполагается, что кражу осуществили с целью продажи, так как памятник выполнен из меди.

Ранее трость воровали уже несколько раз. После очередной пропажи даже обсуждался вариант установки деревянной трости вместо медной.

По материалам из открытых источников интернет