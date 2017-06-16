Украина: страна исчезающего населения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцев становится все меньше. Многие помнят телевизионную рекламу со слоганом"нас 52 миллиона" – так было в начале 90-х. Сколько теперь людей проживают на территории Украины, в точности сказать не может никто (разве что поверить цифрам официальной статистики, согласно которым, по состоянию на 1 марта 2017 года, численность населения Украины составила 42,371 млн.).

Что такое депопуляция

Депопуляция для Украины – явление далеко не новое, численность населения продолжает сокращаться, и демографическая ситуация такова, что в обозримом будущем вряд ли можно ожидать изменения этой тенденции. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко. РИА Новости Украина Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

"Депопуляция – это не просто сокращение населения, это именно – когда количество умерших превышает количество рожденных в определенный календарный период. Например, в 2016 год, по данным Госстата, у нас (в Украине – Ред.) родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи людей. И разница, сокращение населения за счет депопуляции, вот этой природной составляющей, составила почти 187 тысяч", – пояснила она.

А вот по миграционным потокам, если судить по данным госстата (а там пользуются данными административных органов), сальдо пока что положительное, хотя превышение небольшое – несколько тысяч.

Ткаченко отметила, что нужно помнить о проблемах учета миграционных потоков, да и рождаемость и смертность не так просто теперь фиксировать, поскольку "есть территории, которые… не совсем контролируются украинской властью". Поэтому все цифры — "с большими допущениями", ведь Госстат пользуется данными текущего учета — "что им дал Минюст".

Почему же сокращается население? По словам демографа, "рождаемость не то чтобы снижается, она просто низкая", ее уровень – средний европейский (1,5 ребенка на одну женщину). Снижаться особо и некуда, отметила Ткаченко. А методы стимулирования, как показывает практика, дают ограниченный эффект.

Другое дело – высокая смертность, за счет чего и происходит сокращение населения. Ткаченко отметила, что на этой проблеме и надо бы сосредоточить усилия государства, проводить соответствующую политику (и не только демографическую).

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Прогнозы: украинцев станет меньше

Перспективы, по словам демографа такие: "конечно, население Украины будет продолжать сокращаться".

"Преодолеть это практически невозможно, потому что уже сформировалась структура населения… она достаточно "рваная", можно так сказать. У нас был очень резкий спад рождаемости в 990-х годах, сейчас эти рожденные в 90-х дети входят уже в трудоспособный возраст… и их очень мало. Получается, что механизм депопуляции уже запущен на долгое время, у нас уже сформировались очень малочисленные поколения молодежи… 50 миллионов (человек — ред.) в обозримой перспективе в Украине не будет", – сказала Ткаченко.

Она также рассказала о прогнозах ООН (но там считают с Крымом и Донбассом), к 2050 году "по среднему варианту" в Украине будут проживать 35 миллионов человек, "по высокому варианту" (если рождаемость повысится) – 39 миллионов, но "низкому варианту" ("если будет все совсем плохо"), тогда – 31 миллион.

При этом, напомнила Ткаченко, "нужно понимать, что вряд ли "высокий вариант" может быть реализован".

Прогноз Института демографии и социальных исследований НАНУ (считали без Крыма) таков: по "среднему варианту" – 37 миллионов к 2050 году, по "высокому" – сохраняется нынешняя численность населения, по "низкому" – остается 30 миллионов.

Какие будут последствия

Понятно, что сокращение населения повлечет за собой серьезные социально-экономические последствия: как отметила Лидия Ткаченко, "проблема в том, что будет резко сокращаться именно население трудоспособного возраста".

А многочисленные поколения, рожденные в 50-х, 60-х, 70-х годах, будут выходить на пенсию.

"Это, конечно, очень большая нагрузка на пенсионную систему, это очень большая нагрузка на систему здравоохранения, чего сейчас, по-моему, не очень учитывают при подготовке медицинской реформы, это очень большая нагрузка вообще на всю систему социальной защиты, социальных услуг. К сожалению, это тоже слабо учитывается при планировании инфраструктуры…", – отметила Ткаченко.

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Демограф предположила, что "железной стены (вокруг Украины – Ред.) строить никто не будет", к тому же безвиз… Таким образом, кто-то еще и уедет в поисках лучшей доли.

Напомним, по данным Госстата, за 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 млн человек.