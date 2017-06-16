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    Украина: страна исчезающего населения

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    По прогнозу Института демографии и социальных исследований НАНУ, к 2050 году население Украины может сократиться до 30 миллионов человек. Тенденцию сокращения населения преодолеть уже практически невозможно, считает демограф Лидия Ткаченко.
    Флаг Украины
    УНИАН

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинцев становится все меньше. Многие помнят телевизионную рекламу со слоганом"нас 52 миллиона" – так было в начале 90-х. Сколько теперь людей проживают на территории Украины, в точности сказать не может никто (разве что поверить цифрам официальной статистики, согласно которым, по состоянию на 1 марта 2017 года, численность населения Украины составила 42,371 млн.).

    Что такое депопуляция

    Депопуляция для Украины – явление далеко не новое, численность населения продолжает сокращаться, и демографическая ситуация такова, что в обозримом будущем вряд ли можно ожидать изменения этой тенденции. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Демографическая ситуация: как сократилось население Украины за 10 лет

    "Депопуляция – это не просто сокращение населения, это именно – когда количество умерших превышает количество рожденных в определенный календарный период. Например, в 2016 год, по данным Госстата, у нас (в Украине – Ред.) родилось 369 тысяч детей, а умерло почти 584 тысячи людей. И разница, сокращение населения за счет депопуляции, вот этой природной составляющей, составила почти 187 тысяч", – пояснила она.

    А вот по миграционным потокам, если судить по данным госстата (а там пользуются данными административных органов), сальдо пока что положительное, хотя превышение небольшое – несколько тысяч.

    Ткаченко отметила, что нужно помнить о проблемах учета миграционных потоков, да и рождаемость и смертность не так просто теперь фиксировать, поскольку "есть территории, которые… не совсем контролируются украинской властью". Поэтому все цифры — "с большими допущениями", ведь Госстат пользуется данными текущего учета — "что им дал Минюст".

    Почему же сокращается население? По словам демографа, "рождаемость не то чтобы снижается, она просто низкая", ее уровень – средний европейский (1,5 ребенка на одну женщину). Снижаться особо и некуда, отметила Ткаченко. А методы стимулирования, как показывает практика, дают ограниченный эффект.

    Другое дело – высокая смертность, за счет чего и происходит сокращение населения. Ткаченко отметила, что на этой проблеме и надо бы сосредоточить усилия государства, проводить соответствующую политику (и не только демографическую).

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    Прогнозы: украинцев станет меньше

    Перспективы, по словам демографа такие: "конечно, население Украины будет продолжать сокращаться".

    "Преодолеть это практически невозможно, потому что уже сформировалась структура населения… она достаточно "рваная", можно так сказать. У нас был очень резкий спад рождаемости в 990-х годах, сейчас эти рожденные в 90-х дети входят уже в трудоспособный возраст… и их очень мало. Получается, что механизм депопуляции уже запущен на долгое время, у нас уже сформировались очень малочисленные поколения молодежи… 50 миллионов (человек — ред.) в обозримой перспективе в Украине не будет", – сказала Ткаченко.

    Ткаченко о последствиях сокращения населения Украины. Видео
    РИА Новости Украина
    Эксперт о последствиях сокращения населения Украины

    Она также рассказала о прогнозах ООН (но там считают с Крымом и Донбассом), к 2050 году "по среднему варианту" в Украине будут проживать 35 миллионов человек, "по высокому варианту" (если рождаемость повысится) – 39 миллионов, но "низкому варианту" ("если будет все совсем плохо"), тогда – 31 миллион.

    При этом, напомнила Ткаченко, "нужно понимать, что вряд ли "высокий вариант" может быть реализован".

    Прогноз Института демографии и социальных исследований НАНУ (считали без Крыма) таков: по "среднему варианту" – 37 миллионов к 2050 году, по "высокому" – сохраняется нынешняя численность населения, по "низкому" – остается 30 миллионов.

    Какие будут последствия

    Понятно, что сокращение населения повлечет за собой серьезные социально-экономические последствия: как отметила Лидия Ткаченко, "проблема в том, что будет резко сокращаться именно население трудоспособного возраста".

    А многочисленные поколения, рожденные в 50-х, 60-х, 70-х годах, будут выходить на пенсию.

    "Это, конечно, очень большая нагрузка на пенсионную систему, это очень большая нагрузка на систему здравоохранения, чего сейчас, по-моему, не очень учитывают при подготовке медицинской реформы, это очень большая нагрузка вообще на всю систему социальной защиты, социальных услуг. К сожалению, это тоже слабо учитывается при планировании инфраструктуры…", – отметила Ткаченко.

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    Демограф предположила, что "железной стены (вокруг Украины – Ред.) строить никто не будет", к тому же безвиз… Таким образом, кто-то еще и уедет в поисках лучшей доли.

    Напомним, по данным Госстата, за 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 млн человек.

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